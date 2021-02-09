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16:11 (мск), источник: Матч ТВ

«Наша задача — быть с медалями и выступить не хуже, чем в прошлом году». Интервью с Валерием Польховским

За день до старта чемпионата мира сайт «Матч ТВ» поговорил с главным тренером сборной России по биатлону.

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Источник: РИА "Новости"

10 февраля в словенской Поклюке начнется чемпионат мира по биатлону. Первый старт — смешанная эстафета (покажем в прямом эфире в 16:35 по Москве). За сутки до гонки состоялись официальные тренировки команд. Биатлонисты нашей сборной вышли на нее в комбинезонах с заклеенной российской символикой. Кто-то, как Евгений Гараничев, просто вывернул комбинезон наизнанку.

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В том числе и об этом корреспондент сайта «Матч ТВ» спросил у главного тренера сборной Валерия Польховского. Но начали разговор с того, о чем Польховский общался с президентом IBU Олле Далиным в микст-зоне перед интервью.

— О чем вы сейчас говорили с Олле? Какие-то были претензии по форме?

— Нет-нет, никаких претензий. Просто поздоровались. Я попросил у него о встрече, пообщаться. Он сказал, что во время чемпионата выберем время и пообщаемся.

— На какую тему?

— О реальной ситуации, в которой находится сейчас российский биатлон. Больше ничего. Потому что в СМИ можно читать одно, а на деле совсем другое.

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— Вы имеете в виду какие-то публикации в западных СМИ?

— Нет. В России. Есть там разные мнения. Хотя бы по той ситуации, которая связана с юниорами. Я разговаривал с тренерами…

— Ситуация, которая произошла в Чайковском (массовое снятие биатлонистов с соревнований — «Матч ТВ»)?

— Да, где-то в Чайковском, где-то в Ижевске. Поэтому хочу донести до него свою позицию. Его право принимать любую.

— Собираетесь только вдвоем?

— Да, конечно. У меня с ним нормальные отношения. В прошлом году, когда я здесь же был, общались.

— Какая ситуация с формой нашей сборной сейчас?

— Часть формы — разминку и верх — уже привезли. Сейчас из Швейцарии идет гоночная: комбинезоны, шапочки. Они вчера пришли в Словению, но вчера был большой национальный праздник, поэтому почта не работала. Сейчас внизу сидит человек, который ждет ее. Думаю, что сегодня этот вопрос решим.

На аккредитацию подошел и сказал, что мы завтра все сделаем — полный материальный контроль, который необходим для допуска к соревнованиям. Нас там поняли.

— Если что-то с почтой снова случится, в чем будете выступать?

— У нас заклеенные гоночные костюмы. Поэтому есть запасной вариант, но я думаю, что сегодня до конца дня мы все получим.

— А не нужно эту форму как-то «обкатать» — потренироваться, привыкнуть к ней?

— Надо бы, конечно. Сначала ее выберут спортсмены, которым завтра стартовать. Потом — остальные. Все будет в порядке. Они (спонсоры) же те же размеры передали.

Примечание: Уже после публикации интервью наши биатлонисты, которые завтра побегут смешанную эстафету, вышли на официальную тренировку в новых комбинезонах, их действительно успели доставить 9 февраля.

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— Состав на смешанную эстафету уже известен: Логинов, Латыпов, Миронова, Кайшева. Почему такой выбор?

— Не стали ничего не менять. Ребята нормально сработали в эстафетной гонке, поборолись. Были некоторые мысли, но по стечению времени оставили все на своих местах.

— Самый неожиданный момент в этом составе — расстановка мужчин по этапам. Почему Логинов на первом, а Латыпов на втором?

— Потому что Саша Логинов уже поопытнее. Все-таки Эдуард Латыпов принял участие не в стольких эстафетных гонках на Кубке мира, а тем более на чемпионатах мира. С Александром переговорили. Он сказал: «Как скажете. Я готов бежать любой этап».

— Не было мыслей заявить проверенного «забойщика»? Того, кто часто выступал на первых этапах эстафеты. Например, Матвея Елисеева.

— У нас еще большая программа чемпионата мира. Думаю, что у Матвея Елисеева есть его гонки, в которых он должен бежать. Понятно, что желание у всех огромное. Ребята хотят бежать все гонки. Это нормально.

Но здесь нам, тренерскому составу, это нужно корректировать. Поэтому пока не поставили. Дальше в программе есть сингл-микст. У него он получается. Почему нет? Почему мы должны что-то менять? То, что наработано, менять нельзя.

— В отличие от смешанной эстафеты в Оберхофе, где наша команда завоевала золотые медали, на чемпионате мира будет другая расстановка: сначала два этапа мужских, а потом два женских. Для нас в этом плюс или минус?

— Для нас это больше непривычно. Такие правила. Им будет следовать. Завтра посмотрим.

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— Сказали, что Матвей рассматривается как кандидат в сингл-микст. В целом у каждого биатлониста будет шанс выступить на чемпионате мира или по ситуации?

— Я думаю, что у каждого. Если ничего сверхъестественного не случится, то каждому дадим стартовать. Для этого и брали шесть человек, чтобы седьмой не сидел просто так. Пусть ребята едут на Кубок IBU, участвуют, соревнуются, набираются опыта. Здесь мы будем разбираться, кто и в какой гонке выступит.

— С ребятами проговорено, кто и в какой гонке предположительно выступит?

— Пока нет. Они все сами понимают прекрасно, в какой гонке они могут не просто стартовать, но и бороться за медали. Вот что нам надо. А просто участником… Интересно, конечно, заслуженно, достойно, но все равно мы должны брать тех, кто способен бороться за высокие места.

— Как должен завершиться чемпионат мира, чтобы вы сказали, что он сложился для нас хорошо?

— Хорошо быть с медалями и выступить не хуже, чем в прошлом году. Такая стоит задача. Мы ее сами себе поставили. Бороться в каждой гонке за самые высокие места. Спортсмены об этом знают. Чемпионат мира — особый старт. Здесь все бывает.

— Какой-то медальный план в голове держите?

— Нет.

Главное сделать все, чтобы спортсмена со всех сторон обеспечили, подготовили, выпустили на старт в хорошем состоянии, готовым бороться. В этом наша задача. Врачи, тренеры, массажисты, сервис — мы должны все вместе работать на результат.

— Во всех звеньях есть уверенность?

— Есть, конечно. Между ребятами контакт есть. Все нормально. Все идет в рабочем порядке. Главное сохранить это и донести до самого старта. А дальше спортсмен уже знает свое дело.

Михаил Кузнецов

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