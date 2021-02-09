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17:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Надо меньше жрать допинг». Губерниев — о запрете биатлонистам постить флаг России

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выбор состава на смешанную эстафету и оценил решение Международного союза биатлонистов (IBU), который запретил российским спортсменам публиковать флаг России в соцсетях.

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Источник: РИА "Новости"

«В каждой дисциплине будем бороться за медали. В среду хороший состав будет, бежит сильнейший состав, как и у всех. Интересно, что финишируют девчонки. Это придаёт непредсказуемости финишу. Уверен, что одна золотая медаль у нас будет. Запрет на флаг и посты с ним в соцсетях? А что мы можем здесь сделать? На офис IBU с кулаками мы пойти не можем. В этой ситуации надо меньше жрать допинг, как когда-то было, восстанавливать статус СБР, становиться участником мирового процесса, повышать пенсии нашим старикам, слезать с нефтяной иглы, восстанавливать экономику, дружить со всем миром. Тогда у нас всё будет хорошо, как и в биатлоне. Я — российский журналист, буду ходить в куртке с флагом и гербом, представлять нашу страну», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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