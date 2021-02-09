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9 февраля, источник: Чемпионат.com

Симон Фуркад — о Губерниеве: людей не обманешь — им нравится его работа

Французский биатлонист Симон Фуркад, который по окончании сезона-2018/2019 завершил карьеру, оценил работу Дмитрия Губерниева как спортивного комментатора.

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Источник: РИА "Новости"

«Биатлон — это в первую очередь шоу. Чтобы сделать шоу, нужен шоумен. Дмитрий, безусловно, отвечает требованиям шоумена. Конечно, я не понимаю того, что он говорит на экране на русском языке, но когда вижу его реакцию, то понимаю, что человек живёт биатлоном и дарит эту любовь людям. Людей не обманешь — им это нравится.

Когда я слышу Губерниева, то вспоминаю бразильских футбольных комментаторов, которые очень эмоционально реагируют на забитые голы», — сказал Симон Фуркад в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Говорову и Михаилу Чесалину.

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