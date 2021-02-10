Биатлонисты разыграют первые медали на чемпионате мира в Поклюке

В среду первые медали будут разыграны в смешанной эстафете, которая пройдет в непривычном формате: гонку начнут мужчины, завершат — женщины. Команду СБР представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. В таком составе российская сборная победила в январе на этапе Кубка мира в Оберхофе, однако тогда первые два этапа бежали женщины.
В программе соревнований также спринты, гонки преследования, сингл-микст, индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты. На прошлогоднем чемпионате мира медали российской команде принес только Александр Логинов: он победил в спринте и стал третьим в гонке преследования.
Благодаря его победе россияне в спринте будут иметь дополнительную квоту — на гонку команда сможет выставить пятерых биатлонистов. Логинов выйдет на старт спринта в золотом бибе. Это новшество Международного союза биатлонистов (IBU), такие майки дадут зрителям чемпионата мира возможность понять, кто является действующим чемпионом в конкретной дисциплине.
Российская команда на чемпионате мира выступит в новых комбинезонах. Запрет на использование национальной символики вынудил СБР заказать новые комплекты формы, чтобы не было необходимости заклеивать герб и флаг России на экипировке, в которой команда выступает на этапах Кубка мира. Российский триколор на время чемпионата мира заменит флаг с изображением монохромной эмблемы СБР, в случае победы российского биатлониста на церемонии награждения будет звучать гимн IBU.
В мужскую и женскую команды СБР вошли по шесть спортсменов: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.
Фаворитами турнира являются норвежские биатлонисты, которые занимают лидирующие позиции в общем зачете Кубка мира: Йоханнес Бё, Стурла Легрейд, Тириль Экхофф, Марте Ройселанн.
Поклюка примет полноценный чемпионат мира во второй раз, спустя 20 лет. В 1998 и в 2006 годах здесь были разыграны медали чемпионата мира в дисциплинах, которые на тот момент не входили в олимпийскую программу. Изначально чемпионат мира по биатлону 2021 года должна была принять Тюмень, однако ее лишили этого права из-за допингового скандала в российском спорте.
В 2001 году победу в медальном зачете одержала российская команда, завоевавшая три золотые награды. Две из них принес Павел Ростовцев, еще одну завоевала женская команда, за которую бежали Ольга Пылева, Анна Богалий, Галина Куклева и Светлана Ишмуратова.
Двухлетние санкции в отношении российского спорта вступили в силу 17 декабря прошлого года. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают. Санкции WADA распространяются только на чемпионаты мира и Олимпийские игры.