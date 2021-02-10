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11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
10СКА разгромил «Спартак»
14:37 (мск), источник: ТАСС

Три случая заражения коронавирусом выявлено на чемпионате мира по биатлону

ТАСС, 10 февраля. Тесты на коронавирусную инфекцию одного представителя сборной Австрии по биатлону и двух сотрудников СМИ показали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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Источник: РИА "Новости"

Дополнительное тестирование прошли 770 человек, заражений среди спортсменов не выявлено.

Чемпионат мира в словенской Поклюке стартует в среду смешанной эстафетой. В составе сборной России побегут Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Мировое первенство завершится 21 февраля.

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