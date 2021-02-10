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14:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Поветкин за реванш с Уайтом заработает больше, чем за первый бой

Временный чемпион по версии WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин за реванш с Диллианом Уайтом получит более высокий гонорар, чем за их первый бой.

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Источник: Спорт-Экспресс

Об этом в интервью «СЭ» сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

— На ваш взгляд, хорошо, что будет реванш? Имею в виду, что в идеале Александру провести бы бой с кем-то другим. Или, наоборот, в реванше только плюсы — больше хайпа, больше интереса?

— Будет больше хайпа, больше интереса. И потом, мы же с вами взрослые люди, понимаем, что Саша — возрастной спортсмен. Я хочу, чтобы он денег заработал, а этот реванш — хорошо оплачиваемая штука. У него этот бой остался, потом еще один-два, а дальше уже надо уходить. Я хочу, чтобы он ушел с деньгами, чтобы у него все было хорошо. Довольно циничная, бытовая причина, но я вам говорю правду.

— За этот бой Поветкин заработает больше, чем за первый?

— Он заработает больше. Более того, все промоутерские [деньги] никто брать не будет, мы хотим, чтобы все деньги ушли ему. Повторюсь, один-два, может, три боя — и все, надо заканчивать. Возраст.

— То есть не думаете, что сейчас Александр находится на пике формы?

— Я думаю, что сейчас он находится в хорошей форме, может, в определенных аспектах даже лучше, чем в молодости. При этом я понимаю, что надо завязывать. Я же земной человек, не хочу в облаках летать. Надо вперед смотреть. Мы не молодеем, он тоже. У нас не только боксерские отношения. Он мой друг, я не хочу подвергать его опасности. Я хочу, чтобы он провел несколько боев и завязывал.

(Илья Андреев).

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