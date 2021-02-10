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15:04 (мск), источник: Sport24

Сборной России по биатлону на чемпионате мира разрешили оставить флаги страны на автомобилях

Сборной России разрешили не заклеивать государственные символы страны на минивэнах и вакс-грузовике, которые команда использует во время чемпионата мира по биатлону.

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Источник: Sport24

Российская команда не может использовать государственные символы и гимн страны на чемпионате мира из-за санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и выступает в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР), при этом для ее обозначения можно использовать только английскую аббревиатуру национальной федерации — RBU (Russian Biathlon Union).

Членам российской команды не разрешено оставлять публикации в социальных сетях, на которых изображены государственные символы России.

«Но доводить дело до абсурда никто не хочет, поэтому команде разрешено оставить наклейки на автомобилях», — сообщили ТАСС в Международном союзе биатлонистов (IBU).

В СБР подтвердили достигнутую договоренность. Полное название федерации на транспорте тоже разрешено оставить. Российским спортсменам рекомендовано не делать фотографии на фоне транспорта сборной, чтобы не нарваться на неприятности.

Чемпионат мира по биатлону — 2021 стартует в словенской Поклюке сегодня и завершится 21 февраля.

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