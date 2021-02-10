Сборной России по биатлону на чемпионате мира разрешили оставить флаги страны на автомобилях
Сборной России разрешили не заклеивать государственные символы страны на минивэнах и
Сборной России разрешили не заклеивать государственные символы страны на минивэнах и
Российская команда не может использовать государственные символы и гимн страны на чемпионате мира
Членам российской команды не разрешено оставлять публикации в социальных сетях, на которых изображены государственные символы России.
«Но доводить дело до абсурда никто не хочет, поэтому команде разрешено оставить наклейки на автомобилях», — сообщили ТАСС в Международном союзе биатлонистов (IBU).
В СБР подтвердили достигнутую договоренность. Полное название федерации на транспорте тоже разрешено оставить. Российским спортсменам рекомендовано не делать фотографии на фоне транспорта сборной, чтобы не нарваться на неприятности.
Чемпионат мира по биатлону — 2021 стартует в словенской Поклюке сегодня и завершится 21 февраля.