Сборной России по биатлону на чемпионате мира разрешили оставить флаги страны на автомобилях

Российская команда не может использовать государственные символы и гимн страны на чемпионате мира из-за санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и выступает в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР), при этом для ее обозначения можно использовать только английскую аббревиатуру национальной федерации — RBU (Russian Biathlon Union).

Членам российской команды не разрешено оставлять публикации в социальных сетях, на которых изображены государственные символы России.

«Но доводить дело до абсурда никто не хочет, поэтому команде разрешено оставить наклейки на автомобилях», — сообщили ТАСС в Международном союзе биатлонистов (IBU).

В СБР подтвердили достигнутую договоренность. Полное название федерации на транспорте тоже разрешено оставить. Российским спортсменам рекомендовано не делать фотографии на фоне транспорта сборной, чтобы не нарваться на неприятности.