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15:08 (мск), источник: Sport24

Российские биатлонистки использовали базу НАТО при подготовке к чемпионату мира

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, в каких условиях команда готовилась к чемпионату мира, который стартует сегодня в словенской Поклюке.

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Источник: РИА "Новости"

По словам Шашилова, которые приводит официальный сайт Союза биатлонистов России, команда частично готовилась к турниру на одной из местных баз НАТО.

«С трассами здешними мы, конечно, за это время хорошо познакомились, изучили. Высота Поклюки — коварная, акклиматизация тут проходит непросто. Да и нельзя сказать, что в начале этих двух недель тут все было для нас готово. Сначала пускали только на туристическую трассу, бани закрыты, тренажерный зал — закрыт. Все готовятся к чемпионату мира. Мы, кстати, не одни, кто с этим столкнулся. С нами сюда сборные Украины и Словении заехали, у них те же трудности возникли.

Тут рядом база военная, казармы. Словения же в блок НАТО входит. Поехал туда. Встретился с целым генералом, подписали им наши календари новогодние, разную сувенирку привезли, посидели-поговорили-пообщались. Нашли в итоге общий язык, пошли нам навстречу. Пустили в армейский тренажерный зал, большое спасибо могу им сказать от себя и от команды. Так что, считайте, частично на базе НАТО к чемпионату мира готовились (смеется). Проводили индивидуальные силовые тренировки в тренажерном зале у местных армейцев, — заявил Шашилов.

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