Российские биатлонистки использовали базу НАТО при подготовке к чемпионату мира

«С трассами здешними мы, конечно, за это время хорошо познакомились, изучили. Высота Поклюки — коварная, акклиматизация тут проходит непросто. Да и нельзя сказать, что в начале этих двух недель тут все было для нас готово. Сначала пускали только на туристическую трассу, бани закрыты, тренажерный зал — закрыт. Все готовятся к чемпионату мира. Мы, кстати, не одни, кто с этим столкнулся. С нами сюда сборные Украины и Словении заехали, у них те же трудности возникли.