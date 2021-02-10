Бывший тренер сборной России сдал положительный тест на коронавирус перед стартом ЧМ
В преддверии старта чемпионата мира по биатлону положительный тест на коронавирус сдал главный тренер сборной Австрии Рикко Гросс.
В преддверии старта чемпионата мира по биатлону положительный тест на коронавирус сдал главный тренер сборной Австрии Рикко Гросс.
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Гросс — четырехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира. В 2015—2018 годах был старшим тренером мужской сборной России.
Чемпионат мира начнется в словенской Поклюке сегодня: на 17:00 мск запланирован старт смешанной эстафеты.