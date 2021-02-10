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16:09 (мск), источник: Sport24

Бывший тренер сборной России сдал положительный тест на коронавирус перед стартом ЧМ

В преддверии старта чемпионата мира по биатлону положительный тест на коронавирус сдал главный тренер сборной Австрии Рикко Гросс.

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Как сообщает az-online.de, 50-летний немецкий специалист был немедленно изолирован, у него не наблюдается никаких симптомов заболевания.

Гросс — четырехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира. В 2015—2018 годах был старшим тренером мужской сборной России.

Чемпионат мира начнется в словенской Поклюке сегодня: на 17:00 мск запланирован старт смешанной эстафеты.

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