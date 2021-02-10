Бывший тренер сборной России сдал положительный тест на коронавирус перед стартом ЧМ

Как сообщает az-online. de, 50-летний немецкий специалист был немедленно изолирован, у него не наблюдается никаких симптомов заболевания.

Гросс — четырехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира. В 2015—2018 годах был старшим тренером мужской сборной России.