Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
17Том Брэди выиграл свой седьмой Супербоул
90Медведева улетела в космос, Загитова зажгла фаеры, Трусову закидали бананами. Главные фото Кубка Первого канала
19:18 (мск), источник: БЕЛТА

Норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на ЧМ в Словении

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на стартовавшем сегодня в Поклюке (Словения) чемпионате мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Стурла Хольм Легрейд, Йоханнес Бё, Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанн преодолели дистанцию гонки за 1 ч 20 мин. 19,3 сек. (0 промахов + 11 дополнительных патронов). На второй позиции финишировал квартет из Австрии Давид Коматц, Симон Эдер, Дуня Здоуц и Лиза Тереза Хаузер (отставание 27,0 сек., 0 промахов + 2 дополнительных патрона). Замкнули тройку призеров стреляющие лыжники Швеции Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Линн Перссон и Ханна Эберг (отставание 30,6 сек., 0 промахов + 8 дополнительных патронов).

Белорусы Антон Смольский, Сергей Бочарников, Елена Кручинкина и Динара Алимбекова заняли 14-е место. Их отставание от чемпионов — 4 мин. 00 мин. 09 сек. (2 промаха + 8 дополнительных патронов).

Всего на старт вышли 27 смешанных команд.

Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля. Участникам чемпионата, среди которых стреляющие лыжники из Норвегии, Франции, Германии, России, Швейцарии, Италии, Финляндии, США, Украины, Австрии, Польши, Швеции, Чехии, Канады, Эстонии, Словении и других стран, предстоят спринтерские, индивидуальные и эстафетные гонки, пасьют и масс-старт.

  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Австрия
    Австрия
  • 3
    Швеция
    Швеция
 Гороскоп на май 2020
Жители США испугались НЛО в небе, но правда была куда проще - видео
Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на ЧМ по биатлону
«Монако» с Головиным вышел в 1/16 финала Кубка Франции
AS: Рамос не хочет уходить из мадридского «Реала»
Фуркад осудил поведение норвежцев и решил болеть за Большунова
Дмитрий Губерниев высказался о дебютной гонке россиян на ЧМ
Клуб НХЛ выставил российского нападающего на драфт отказов
УНИКС обыграл «Зенит» в матче лидеров Единой лиги ВТБ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь