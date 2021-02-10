Норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на ЧМ в Словении

Стурла Хольм Легрейд, Йоханнес Бё, Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанн преодолели дистанцию гонки за 1 ч 20 мин. 19,3 сек. (0 промахов + 11 дополнительных патронов). На второй позиции финишировал квартет из Австрии Давид Коматц, Симон Эдер, Дуня Здоуц и Лиза Тереза Хаузер (отставание 27,0 сек., 0 промахов + 2 дополнительных патрона). Замкнули тройку призеров стреляющие лыжники Швеции Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Линн Перссон и Ханна Эберг (отставание 30,6 сек., 0 промахов + 8 дополнительных патронов).

Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля. Участникам чемпионата, среди которых стреляющие лыжники из Норвегии, Франции, Германии, России, Швейцарии, Италии, Финляндии, США, Украины, Австрии, Польши, Швеции, Чехии, Канады, Эстонии, Словении и других стран, предстоят спринтерские, индивидуальные и эстафетные гонки, пасьют и масс-старт.