Норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на ЧМ в Словении
10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на стартовавшем сегодня в Поклюке (Словения) чемпионате мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на стартовавшем сегодня в Поклюке (Словения) чемпионате мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Стурла Хольм Легрейд, Йоханнес Бё, Тириль Экхофф и Марте
Белорусы Антон Смольский, Сергей Бочарников, Елена Кручинкина и Динара Алимбекова заняли 14-е место. Их отставание от чемпионов — 4 мин. 00 мин. 09 сек. (2 промаха + 8 дополнительных патронов).
Всего на старт вышли 27 смешанных команд.
Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля. Участникам чемпионата, среди которых стреляющие лыжники из Норвегии, Франции, Германии, России, Швейцарии, Италии, Финляндии, США, Украины, Австрии, Польши, Швеции, Чехии, Канады, Эстонии, Словении и других стран, предстоят спринтерские, индивидуальные и эстафетные гонки, пасьют и