Дмитрий Губерниев: Мироновой не надо извиняться. Это спорт
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» результаты смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону-2021 в Поклюке (Словения).
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» результаты смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону-2021 в Поклюке (Словения).
10 февраля сборная России заняла 9-е место в смешанной эстафете. Первыми стали норвежцы. После гонки спортсменка Светлана Миронова извинилась перед болельщиками за неточную стрельбу на своем этапе.
«Не буду говорить, что Миронова завалила или еще