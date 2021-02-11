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12:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинская биатлонистка обвинила соперницу из Швеции в наглости и хамстве

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная обвинила соперницу из Швеции Ханну Эберг в наглости и хамстве. Об этом сообщает Biathlon.com.ua.

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Источник: РИА "Новости"

По мнению спортсменки, в ходе последнего этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке шведка продемонстрировала неспортивное поведение, несколько раз подрезав ее. Украинка добавила, что из-за действий Эберг она могла упасть.

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Кроме того, по словам Пидгрушной, она впервые за 20 лет в спорте оказалась в подобной ситуации. Украинка также посчитала необходимым применить в отношении Эберг дисциплинарные санкции, однако добавила, что после гонки ее команда не успела подать протест.

Смешанная эстафета прошла в словенской Поклюке среду, 10 февраля. Эберг не позволила опередить себя Пидгрушной и принесла сборной Швеции бронзу. Победа на счету норвежских спортсменов. Россияне пришли к финишу девятыми.

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