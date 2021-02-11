Украинская биатлонистка обвинила соперницу из Швеции в наглости и хамстве

По мнению спортсменки, в ходе последнего этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке шведка продемонстрировала неспортивное поведение, несколько раз подрезав ее. Украинка добавила, что из-за действий Эберг она могла упасть.

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Кроме того, по словам Пидгрушной, она впервые за 20 лет в спорте оказалась в подобной ситуации. Украинка также посчитала необходимым применить в отношении Эберг дисциплинарные санкции, однако добавила, что после гонки ее команда не успела подать протест.