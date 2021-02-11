В IBU пояснили запрет на публикацию российскими биатлонистами флага страны в соцсетях

Отказаться от использования государственных символов и гимна страны на чемпионате мира российскую команду обязывают санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые вступили в силу в декабре прошлого года. О запрете на публикацию в соцсетях государственных символов страны IBU сообщил во вторник. Союз биатлонистов России (СБР) указывал на отсутствие такого правила.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9180edcad7e8a9854a17" data-vnd="9180edcad7e8a9854a17" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9180edcad7e8a9854a17" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Приведу пример, — сказал Карлссон. — Александр Логинов в прошлом году отлично выступил в Антхольце, там он отпраздновал победу под российским флагом. Если в своей социальной сети он захочет напомнить о том успехе, который он, возможно, считает одним из главных в своей жизни, то может разместить фото с флагом. Запрет на использование российского флага распространяется только на событие, на котором мы находимся».

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«Появление такой публикации мы расценили бы нарушением. Что касается изображений, которые были сделаны до чемпионата мира или в прошлых сезонах, то никто их не запрещает, тут сохраняется свобода слова. Нельзя активно использовать российский флаг или символику на этой площадке», — подчеркнул он.

Сборная на турнире выступает в статусе команды СБР, однако полное название национальной федерации запрещено, использовать можно только ее английскую аббревиатуру — RBU (Russian Biathlon Union).