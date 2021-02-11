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15:03 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат мира по биатлону в Словении сможет посетить небольшое число болельщиков

БЛЕД /Словения/, 11 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Организаторы чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке ожидают, что доступ на соревнования будет открыт для небольшого числа болельщиков. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета турнира Тим Фарчник.

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Стартовавший в среду чемпионат мира продлится до 21 февраля. В связи с пандемией коронавируса болельщики на трибуны пока не допускаются.

«Число заразившихся [коронавирусом] в Словении значительно снижается, что позволяет нам перейти в так называемую оранжевую фазу, которая дает возможность приглашать на чемпионат мира болельщиков, — сказал Фарчник. — Национальный институт здоровья очень доволен мерами, которые мы предпринимаем для сдерживания коронавируса. Это позволяет нам надеяться на положительное решение».

Гендиректор оргкомитета отметил, что на трибуны будут пропускать не более 50 болельщиков. «В первую очередь мы говорим о медицинских рабочих, которые уже прошли вакцинацию. Для них это будет совершенно бесплатно. Мы хотим отдать должное их стараниям в борьбе с коронавирусом. Присутствие болельщиков благотворно скажется на атмосфере чемпионата мира», — отметил он.

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