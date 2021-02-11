Чемпионат мира по биатлону в Словении сможет посетить небольшое число болельщиков

Стартовавший в среду чемпионат мира продлится до 21 февраля. В связи с пандемией коронавируса болельщики на трибуны пока не допускаются.
«Число заразившихся [коронавирусом] в Словении значительно снижается, что позволяет нам перейти в так называемую оранжевую фазу, которая дает возможность приглашать на чемпионат мира болельщиков, — сказал Фарчник. — Национальный институт здоровья очень доволен мерами, которые мы предпринимаем для сдерживания коронавируса. Это позволяет нам надеяться на положительное решение».
Гендиректор оргкомитета отметил, что на трибуны будут пропускать не более 50 болельщиков. «В первую очередь мы говорим о медицинских рабочих, которые уже прошли вакцинацию. Для них это будет совершенно бесплатно. Мы хотим отдать должное их стараниям в борьбе с коронавирусом. Присутствие болельщиков благотворно скажется на атмосфере чемпионата мира», — отметил он.