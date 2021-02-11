Чемпионат мира по биатлону в Словении сможет посетить небольшое число болельщиков

Стартовавший в среду чемпионат мира продлится до 21 февраля. В связи с пандемией коронавируса болельщики на трибуны пока не допускаются.

«Число заразившихся [коронавирусом] в Словении значительно снижается, что позволяет нам перейти в так называемую оранжевую фазу, которая дает возможность приглашать на чемпионат мира болельщиков, — сказал Фарчник. — Национальный институт здоровья очень доволен мерами, которые мы предпринимаем для сдерживания коронавируса. Это позволяет нам надеяться на положительное решение».