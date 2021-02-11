Биатлонист Самуэльссон готов принять извинения от Логинова за допинговое нарушение

Логинов последние годы подвергается критике со стороны иностранных коллег за нежелание покаяться в употреблении эритропоэтина, который у него был обнаружен в 2013 году. Российский биатлонист неоднократно заявлял, что никогда осознанно не шел на употребление допинга, но и не объяснял причины попадания к нему в организм вещества, которое вводится только с помощью инъекций.

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«Если Логинов подойдет ко мне и скажет: “Хей, Себастьян, извини за мое допинговое нарушение, давай сядем и обсудим это”, то я, конечно, соглашусь», — сказал Самуэльссон.

В среду швед выступал с Логиновым на одном этапе смешанной эстафеты. «Я уже много раз соревновался с ним, так что для меня не было ничего необычного, не фокусировался на нем, — сказал Самуэльссон. — Огорчился ли я, что на финише он оказался быстрее? Нет, для меня не так важно, кто это: русские, украинцы или норвежцы».