Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
17Загитова и Медведева в одном кадре
16:21 (мск), источник: ТАСС

Биатлонист Самуэльссон готов принять извинения от Логинова за допинговое нарушение

БЛЕД /Словения/, 11 февраля. /ТАСС/. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон готов принять извинения от Александра Логинова, если российский спортсмен согласится обсудить с ним допинговое нарушение и объяснить причины попадания запрещенного вещества в его организм. Об этом олимпийский чемпион рассказал журналистам во время чемпионата мира в Поклюке.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Логинов последние годы подвергается критике со стороны иностранных коллег за нежелание покаяться в употреблении эритропоэтина, который у него был обнаружен в 2013 году. Российский биатлонист неоднократно заявлял, что никогда осознанно не шел на употребление допинга, но и не объяснял причины попадания к нему в организм вещества, которое вводится только с помощью инъекций.

Читайте также
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

«Если Логинов подойдет ко мне и скажет: “Хей, Себастьян, извини за мое допинговое нарушение, давай сядем и обсудим это”, то я, конечно, соглашусь», — сказал Самуэльссон.

В среду швед выступал с Логиновым на одном этапе смешанной эстафеты. «Я уже много раз соревновался с ним, так что для меня не было ничего необычного, не фокусировался на нем, — сказал Самуэльссон. — Огорчился ли я, что на финише он оказался быстрее? Нет, для меня не так важно, кто это: русские, украинцы или норвежцы».

Самульссону 23 года, он является олимпийским чемпионом 2018 года, двукратным призером чемпионата мира. Швед известен резкими высказываниями в отношении российского спорта, однако он всегда подчеркивает, что выступает не против страны, а против допинга.

Читайте также
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
«Рейнджерс» потеряли Панарина из-за травмы. Он привез гол
Клуб РПЛ сохранится, если игроки пойдут на сокращение зарплат
Тренер «Аякса»: Промес не играл с ПСВ, так как хочет в «Спартак»
СМИ: Томас Мюллер пропустит финал клубного ЧМ из-за коронавируса
Гараничев не выступит в спринте на чемпионате мира по биатлону
Сын Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь