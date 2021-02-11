Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
17Том Брэди выиграл свой седьмой Супербоул
15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
21:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шведский биатлонист Самуэльссон выступил за жесткие санкции против российского спорта

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, ранее неоднократно обвинявший сборную России в применении допинга, уверен, что исправить положение могут только жесткие санкции.

Наверх
Источник: svt.se

«Я понимаю, что если наказать Россию, то мы накажем многих спортсменов, которые точно так же, как и я, соревнуются честно, — сказал швед. — Но отношение к допингу в России не меняется. И единственный способ изменить его — жесткие санкции. Сложно сказать спортсмену, что ты не будешь выступать, хотя ты и чистый. Но и другим спортсменам тоже сложно, когда они видят, что русские выступают, несмотря на все проблемы… Это сложная тема».

Напомним, российские биатлонисты не могут выступать на чемпионате мира под своим флагом из-за санкций ВАДА.

 Самые красивые биатлонистки чемпионата мира-2021
У нее нет тренера, но она атакует топ-10 первенства страны. Удивительная история фигуристки Латушкиной
Сборная России победила Финляндию в матче Шведских хоккейных игр
Элитное разделение: УЕФА идет на компромисс с грандами
Вратарь «Зенита» перешел на правах аренды в шведский клуб
«Локомотив» разгромил «Краснодар» в товарищеском матче
Норвегия отказалась принимать лыжные турниры в текущем сезоне
UFC анонсировал поединок россиянина и украинца
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь