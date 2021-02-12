Губерниев — об отмене этапов КМ в Норвегии: Жаль, что Россия за бортом. Мы всегда готовы

«Жаль, что Россия за бортом международных соревнований. Лыжи и биатлон мимо Норвегии в этом сезоне, мы всегда готовы принять Кубки мира, но санкции-фиганкции… », — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Причиной послужил новый протокол безопасности, введённый в Норвегии из-за пандемии коронавируса. Будут перенесены этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Хольменколлене и Лиллехаммере, которые должны были проходить с 12 по 14 марта и с 19 по 21 марта соответственно. Помимо этого, Норвегия не примет финал Кубка мира в Хольменколлене, который должен был пройти с 18 по 21 марта.