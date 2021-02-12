Союз биатлонистов России выразил несогласие с ограничениями международной федерации на ЧМ

«Мы считаем, что руководство IBU в своих требованиях выходит за рамки предписаний решения Спортивного арбитражного суда (CAS), по сути нарушая их, так как упомянутое решение однозначно допускает использование цветов российского флага участниками соревнований. Более того, уже есть прецеденты — в январе 2021 года проводился чемпионат мира по гандболу, и там международная федерация согласовала использование логотипа Федерации гандбола России, на котором также присутствуют цвета флага нашей страны. WADA [Всемирное антидопинговое агентство], которое очень внимательно относится к исполнению всеми сторонами решений САS, никаких возражений не выразило», — говорится в сообщении.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--517df74910492a7cdd08" data-vnd="517df74910492a7cdd08" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=517df74910492a7cdd08" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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«Наш случай ничем не отличается, мы провели юридическую экспертизу, и заключение специалистов подтвердило нашу позицию. Требования IBU чрезмерны и не соответствуют правовой и реальной ситуации, сформированной решением CAS. Более того, IBU в данном случае нарушает не только решения спортивного арбитража, но и собственные основополагающие документы, на что мы аргументированно и детально указали в письме. Ожидаем, что удастся найти с IBU компромиссное решение, которое устроит все стороны, не прибегая к обращению в Спортивный арбитражный суд», — добавляется в заявлении СБР.

CAS 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.