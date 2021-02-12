В Международном союзе биатлонистов объяснили запрет на использование слова «Россия» на ЧМ

Вступившие в силу в декабре санкции WADA накладывают запрет на использование российскими сборными государственных символов на чемпионатах мира и Олимпийских играх. По этой причине российские биатлонисты в Словении выступают в статусе команды СБР, причем использовать полное название национальной федерации запрещено, только английскую аббревиатуру RBU (Russian Biathlon Union). Международные федерации по другим видам спорта ранее разрешали указывать полное название российских спортивных федераций на чемпионатах мира.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--517df74910492a7cdd08" data-vnd="517df74910492a7cdd08" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=517df74910492a7cdd08" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Интерпретация правил может быть разной, но мы просто следуем вынесенному решению CAS [Спортивного арбитражного суда]. Согласно нашему пониманию решения, Россия не может быть упомянута, что означает выступление спортсменов в нейтральном статусе. Именно поэтому мы решили использовать сокращенное название RBU», — сказал Карлссон.

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«Это наша интерпретация, которая отражает дух принятого CAS решения. Но другие международные федерации могут исполнять решение иначе. Мы же для себя выбрали такой путь. Это наше видение», — добавил он.

С указанием полного названия национальных федераций российские спортсмены в январе выступили на чемпионатах мира по гандболу и санном спорту. На предстоящем чемпионате мира по лыжным видам спорта россияне выступят в качестве команды Russian Ski Federation.