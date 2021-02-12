Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
90Медведева улетела в космос, Загитова зажгла фаеры, Трусову закидали бананами. Главные фото Кубка Первого канала
15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
15:04 (мск), источник: БЕЛТА

Определились первые призеры финала республиканских соревнований «Снежный снайпер»

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились первые призеры финала республиканских соревнований «Снежный снайпер — 2021» на призы Президентского спортивного клуба, которые стартовали сегодня в РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Первыми на дистанцию спринтерской гонки вышли юные стреляющие лыжники 2004 года рождения, чьи состязания были включены в программу турнира с учетом отмены гонок 2020 года из-за пандемии коронавируса.

В стартах девушек первенствовала Мария Гнедчик, которая, допустив один промах, показала на финише результат 8 мин. 36,2 сек. Второе место у Яны Кузьмич. Она стреляла без промахов, но уступила победительнице 1 мин. 55,8 сек. Третья позиция в итоговом протоколе у Любови Есьмухановой, которая, не закрыв три мишени, пришла к финишу с отставанием от победительницы 2 мин. 24,5 сек.

В соревнованиях парней первое место занял Кирилл Амельченя — 8 мин. 4,9 сек. (без промахов). Второе место у Евгения Бурака, который также стрелял без промахов и уступил лидеру 37,5 сек. Третью позицию в итоговом протоколе занял Артем Зуев (отставание от лидера 38,5 сек., один промах).

Многоступенчатый отбор из 32 тыс. участников районных соревнований прошли 196 школьников — любителей биатлона. Они с начала этой недели находились в «Раубичах» и активно готовились к выступлению на соревнованиях.

Организуют состязания Президентский спортивный клуб, Белорусская федерация биатлона, Министерство спорта и туризма, Министерство образования при участии РЦФВС, Мингорисполком и Минский областной исполнительный комитет.

 Гороскоп на май 2020
Серфер покорил волну в мороз. Что из этого вышло? (Фото)
Черчесов: Хет-трик Головина может привлечь внимание топ-клубов
«Челси» стал последним участником 1/4 финала Кубка Англии
Дэйна Уайт не планирует лишать Нурмагомедова титула чемпиона UFC
Бобровский сенсационно обыграл Василевского в дерби Флориды
Малкин заставил замолчать фанатов. Забил шикарный гол в девятку
Русский талант НХЛ выложил передачу на пустой угол для канадца
Россиянка уступила Серене Уильямс в 3-м круге Australian Open
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь