Мария Сашурина выиграла спринт в финале республиканских соревнований «Снежный снайпер»

Дочь неоднократного чемпиона мира по биатлону Вадима Сашурина первенствовала в гонках девушек возрастной группы 2005/2006 г. р. Она преодолела спринтерскую дистанцию за 9 мин. 30,5 сек., не допустив при этом ни одного промаха. Вторая позиция в итоговом протоколе — Полина Цыбульская, которая также точно стреляла, но уступила победительнице 19,4 сек. Третье место оставила за собой Анастасия Котова (отставание 53,5 сек., 0 промахов).

В спринтерской гонке у парней в данной возрастной группе победу праздновал Максим Коровкин с итоговым временем 8 мин. 32,7 сек. (0 промахов). Серебро выиграл Валерий Куц (отставание 5,1 сек., 0 промахов). Третья позиция в итоговом протоколе у Никиты Горбачева (отставание 7,5 сек., 0 промахов).

Многоступенчатый отбор из 32 тыс. участников районных соревнований прошли 196 школьников — любителей биатлона. Они с начала этой недели находились в «Раубичах» и активно готовились к выступлению на соревнованиях.