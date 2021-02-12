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15:14 (мск), источник: БЕЛТА

Мария Сашурина выиграла спринт в финале республиканских соревнований «Снежный снайпер»

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мария Сашурина выиграла спринт в финале республиканских соревнований «Снежный снайпер — 2021» на призы Президентского спортивного клуба, которые стартовали сегодня в РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Дочь неоднократного чемпиона мира по биатлону Вадима Сашурина первенствовала в гонках девушек возрастной группы 2005/2006 г. р. Она преодолела спринтерскую дистанцию за 9 мин. 30,5 сек., не допустив при этом ни одного промаха. Вторая позиция в итоговом протоколе — Полина Цыбульская, которая также точно стреляла, но уступила победительнице 19,4 сек. Третье место оставила за собой Анастасия Котова (отставание 53,5 сек., 0 промахов).

В спринтерской гонке у парней в данной возрастной группе победу праздновал Максим Коровкин с итоговым временем 8 мин. 32,7 сек. (0 промахов). Серебро выиграл Валерий Куц (отставание 5,1 сек., 0 промахов). Третья позиция в итоговом протоколе у Никиты Горбачева (отставание 7,5 сек., 0 промахов).

Многоступенчатый отбор из 32 тыс. участников районных соревнований прошли 196 школьников — любителей биатлона. Они с начала этой недели находились в «Раубичах» и активно готовились к выступлению на соревнованиях.

Организуют состязания Президентский спортивный клуб, Белорусская федерация биатлона, Министерство спорта и туризма, Министерство образования при участии РЦФВС, Мингорисполком и Минский областной исполнительный комитет.

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