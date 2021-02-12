Один выстрел лишил русского биатлониста медали чемпионата мира

Сборная России начала чемпионат мира в Поклюке с 9-го места в смешанной эстафете. На то, чтобы смириться с провалом, у болельщиков был один день. И вот теперь новый шанс на медаль — спринтерская гонка. Мужская команда смогла заявить туда пять человек, потому что год назад в Антхольце Александр Логинов стал чемпионом мира именно на десятке. В компанию к лидеру команды попали: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и дебютант мирового форума Карим Халили. Учитывая, что у Логинова в этом сезоне со спринтом не ладится, было очень интересно наблюдать за тем, как все пройдет.

Первым из наших стартовал Елисеев. На первых километрах он никуда не мчался и подошел к лежке в состоянии, которое позволило отстрелять точно. Россиянин 7 секунд уступал скоростному шведу Мартину Понсилуоме, и это было неплохо. Стурла Холм Легрейд выигрывал у Елисеева всего лишь одну секунду. Логинов должен был опередить обоих, начав очень круто (был лидером на отметке 2,4 километра), но проблемы со стрельбой никуда не делись. Александр допустил промах — 27 секунд отставания от Понсилуомы.

В ожидании Йоханнеса Бе было волнительно за Елисеева. Он с каждым километром уступал Понсилуоме все больше и больше. Россиянину не помогла и точная работа на стойке. Казалось, что это какой-то тактический трюк, но нет. На финише Елисеева обогнал Понсилуома, который стартовал гораздо позже. А вот Легрейд не смог навязать борьбу шведу. Вскоре его обогнал Кентен Фийон Майе, сместив со второй строчки.

У Бе гонка не задалась, как и у Логинова. Рыжий перед чемпионатом мира сменил приклад винтовки и, видимо, пока с ним не сроднился. Он допустил два промаха на лежке и практически лишил себя шанса на попадание в топ-3. В этом время Логинов прикатил на стойку и ошибся там еще один раз. У него случилась пара осечек, на которые приходилось отвлекаться, но нервничать Александру по этому поводу было глупо. На что-то серьезное он, увы, все равно не претендовал.

Йоханнес в итоге едва не сотворил чудо. Он четко отработал на стойке, выдал мощнейший финальный круг и опередил Фийона Майе. Казалось, вот она медаль (даже с двумя промахами). Но его самого чуть позже уделал Эмильен Жаклен. Потом на одну десятую опередил Йоханнес Дале. Но обоих норвежцев и Жаклена подвинул опытный Симон Дестье. На него никто внимания не обращал, а француз сделал два ноля.

Мы же следили за Эдуардом Латыповым. Он так мощно стартовал, что приковал к себе все внимание. После лежки он вышел в лидеры, выигрывая у Себастьяна Самуэльссона, который затем не справился со стойкой, 6 секунд. Его почему-то не показывали в международной картинке, поэтому болельщики так и не увидели, как Латыпов прошел следующие отсечки с лучшим временем. Хорошо, что хоть показали на втором рубеже, от которого зависела судьба медали. Но там все разрушил один промах третьим выстрелом. А был реальный шанс даже на золото в случае чистой стрельбы.

Возможность зацепиться за подиум у Эдуарда оставалась даже после промаха — со второго рубежа он ушел пятым (4,7 сек от шедшего вторым Жаклена). Но штрафной круг отнял последние силы. Если бы сработал точно, то на кураже несся бы к финишу, а так замкнул лишь топ-10.

Разборки за медали были очень бодрыми, столько народа побывало на виртуальном подиуме. Но до результата Понсилуомы, который стартовал 6-м, так никто и не добрался. Удивительно, но это его первая победа в карьере на таком уровне.