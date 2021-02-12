Хованцев: Латыпов неправильно распределился по дистанции, а Логинов — не тот, что был в прошлом году

Лучший результат среди российских биалонистов в словенской Поклюке показал Эдуард Латыпов, занявший 10-е место.
«Сами знаете, что все ждут медалей. Сегодня только один Эдик был близок к ним. Латыпов проиграл лидеру 38 секунд — это один круг штрафа примерно. Я лично думаю, что он неправильно распределился по дистанции, пытался превзойти лидеров по ходу. Да, великолепно отстрелялся на «лежке», ушел лидером. Шесть секунд — это очень много для чемпионата мира. Он пришел на стойку абсолютным лидером. Но после стойки он начал проигрывать Легрейду, хотя уходил практически вместе с ним по времени. Его не хватило. Если бы он более грамотно распределил силы, он бы в лучшем состоянии подошел к «стойке». И финишный круг отработал бы с нарастанием скорости, а не с западом.
Елисеев (19-е место) тренировался по индивидуальному плану. Он не открывал имя тренера, который готовил его. Кто будет ответственен за результат? Значит, он и будет.
Я бы не сказал, что Логинов (26-е место) был совершенно плох сегодня. Минута с небольшим проигрыша, два штрафных круга — это 50 секунд где-то. Не так далеко от призов. Но, конечно, он не тот, что был в прошлом году, — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Сергеевым.