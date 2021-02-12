Хованцев: Латыпов неправильно распределился по дистанции, а Логинов — не тот, что был в прошлом году

«Сами знаете, что все ждут медалей. Сегодня только один Эдик был близок к ним. Латыпов проиграл лидеру 38 секунд — это один круг штрафа примерно. Я лично думаю, что он неправильно распределился по дистанции, пытался превзойти лидеров по ходу. Да, великолепно отстрелялся на «лежке», ушел лидером. Шесть секунд — это очень много для чемпионата мира. Он пришел на стойку абсолютным лидером. Но после стойки он начал проигрывать Легрейду, хотя уходил практически вместе с ним по времени. Его не хватило. Если бы он более грамотно распределил силы, он бы в лучшем состоянии подошел к «стойке». И финишный круг отработал бы с нарастанием скорости, а не с западом.