Бабиков: Сделал все, что мог. На последнем кругу чуть замерз
Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свое слабое выступление на чемпионате мира. В спринтерской гонке Бабиков показал 53-й результат.
Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свое слабое выступление на чемпионате мира. В спринтерской гонке Бабиков показал 53-й результат.
«Сделал все, что мог. Я начал с запасом, но на последнем кругу чуть замерз, но и этого максимума не хватало бы, чтобы бороться», — цитирует Бабикова «Матч ТВ».
Лучший результат показал Эдуард Латыпов (10-е место). Чемпион мира в спринте 2020 года россиянин Александр Логинов не попал в двадцатку лучших, заняв 26-е место. Золото завоевал Мартин Понсилуома.