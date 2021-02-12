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19:30 (мск), источник: Sport24

Бабиков: Сделал все, что мог. На последнем кругу чуть замерз

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свое слабое выступление на чемпионате мира. В спринтерской гонке Бабиков показал 53-й результат.

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Источник: Sport24

«Сделал все, что мог. Я начал с запасом, но на последнем кругу чуть замерз, но и этого максимума не хватало бы, чтобы бороться», — цитирует Бабикова «Матч ТВ».

Лучший результат показал Эдуард Латыпов (10-е место). Чемпион мира в спринте 2020 года россиянин Александр Логинов не попал в двадцатку лучших, заняв 26-е место. Золото завоевал Мартин Понсилуома.

  • 1
    Мартин Понсилуома
    Швеция
    Швеция
  • 2
    Симон Дестье
    Франция
    Франция
  • 3
    Эмильян Жаклен
    Франция
    Франция
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