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14:57 (мск), источник: ТАСС

Заключительные этапы Кубка мира по биатлону пройдут в Эстерсунде

ТАСС, 13 февраля. Шведский Эстерсунд примет три последних этапа Кубка мира по биатлону вместо норвежского Холменколлена. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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Заключительные этапы Кубка мира в Эстерсунде пройдут с 15 по 21 марта, восьмой и девятый этапы в чешском Нове-Место, как и планировалось, состоятся с 1 по 14 марта.

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«Здоровье и безопасность всех спортсменов и участников по-прежнему являются первоочередными задачами при планировании оставшихся соревнований Кубка мира, особенно во время пандемии коронавируса, — говорится в сообщении. — Финальные этапы Кубка мира в марте также будут проводиться в соответствии со строгой концепцией IBU, которая доказала свою эффективность в течение всего сезона и позволила проводить честные и безопасные соревнования по биатлону. Эта концепция, которая включает многократные тестирования (на данный момент было проведено более 10 000 тестов), является основой местных органов здравоохранения, утверждающих соревнования по биатлону в своих странах».

Ранее Норвегия отказалась от проведения соревнований по лыжным видам спорта и биатлону из-за новых ограничительных мер против коронавируса.

На данный момент в словенской Поклюке проходит чемпионат мира. В субботу состоится спринтерская гонка у женщин. Мировое первенство завершится 21 февраля.

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