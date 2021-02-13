Заключительные этапы Кубка мира по биатлону пройдут в Эстерсунде

Заключительные этапы Кубка мира в Эстерсунде пройдут с 15 по 21 марта, восьмой и девятый этапы в чешском Нове-Место, как и планировалось, состоятся с 1 по 14 марта.

«Здоровье и безопасность всех спортсменов и участников по-прежнему являются первоочередными задачами при планировании оставшихся соревнований Кубка мира, особенно во время пандемии коронавируса, — говорится в сообщении. — Финальные этапы Кубка мира в марте также будут проводиться в соответствии со строгой концепцией IBU, которая доказала свою эффективность в течение всего сезона и позволила проводить честные и безопасные соревнования по биатлону. Эта концепция, которая включает многократные тестирования (на данный момент было проведено более 10 000 тестов), является основой местных органов здравоохранения, утверждающих соревнования по биатлону в своих странах».