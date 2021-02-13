Заключительные этапы Кубка мира по биатлону пройдут в Эстерсунде
ТАСС, 13 февраля. Шведский Эстерсунд примет три последних этапа Кубка мира по биатлону вместо норвежского Холменколлена. Об этом сообщает
ТАСС, 13 февраля. Шведский Эстерсунд примет три последних этапа Кубка мира по биатлону вместо норвежского Холменколлена. Об этом сообщает
Заключительные этапы Кубка мира в Эстерсунде пройдут с 15 по 21 марта, восьмой и девятый этапы в чешском
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Ранее Норвегия отказалась от проведения соревнований по лыжным видам спорта и биатлону
На данный момент в словенской Поклюке проходит чемпионат мира. В субботу состоится спринтерская гонка у женщин. Мировое первенство завершится 21 февраля.