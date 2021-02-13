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15:26 (мск), источник: ТАСС

На чемпионате мира по биатлону не выявлено новых заражений коронавирусом

ТАСС, 13 февраля. Очередное тестирование на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке не выявило новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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Тестирование прошли 360 биатлонистов, ни один тест не показал положительный результат.

Предыдущее тестирование выявило три случая заражения коронавирусом, инфицированными оказались тренер сборной Австрии Рикко Гросс, ранее работавший в российской команде, а также двое представителей СМИ.

В субботу состоится спринтерская гонка у женщин. Мировое первенство завершится 21 февраля.

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