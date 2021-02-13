Майгуров позитивно оценивает работу тренеров сборной России по биатлону

Нынешний сезон является первым в сборной страны для Юрия Каминского и Михаила Шашилова, которые занимают посты старших тренеров мужской и женской команд соответственно.

«Работа тренеров будет оцениваться не по чемпионату мира, нужно оценивать сезон в целом. Пока я на все смотрю достаточно позитивно, в том числе и на работу старших тренеров», — сказал Майгуров.

На пост главного тренера перед началом сезона был назначен Валерий Польховский, который в разные годы работал в команде. «Главный тренер был всегда, вопрос в эффективности этой схемы. Это тема для обсуждения, мы ее не оставим в стороне», — добавил он.