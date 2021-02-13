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17:32 (мск), источник: ТАСС

Майгуров объяснил желание оспорить в суде ограничения на чемпионате мира по биатлону

БЛЕД /Словения/, 13 февраля. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) готов обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в ответ на принятые Международным союзом биатлонистов (IBU) ограничения на использование символики на чемпионате мира даже после окончания турнира. Об этом журналистам заявил президент СБР Виктор Майгуров.

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Источник: РИА "Новости"

СБР на этой неделе направил официальное письмо руководству IBU, в котором выразил свое несогласие с ограничением на использование во время чемпионата мира официального названия и цветного логотипа организации в модифицированном виде — без изображения цветов российского триколора. В организации считают, что руководство IBU в своих требованиях выходит за рамки предписаний решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) к российскому спорту.

«Первое письмо мы направили еще в начале января. IBU долго думал, советовался, видимо, правильно читал решение CAS. Этот вопрос обсуждал исполком IBU, потом мы встречались для обсуждения этой темы в Антхольце, и после этого они еще раз собрали исполком и выпустили пресс-релиз. Нас их позиция не устроила, мы провели консультации с Олимпийским комитетом России и потом начали общаться в форме официальных писем. Нынешнее письмо стало уже третьим. Они берут время на ответ, но на последнее письмо нам не ответили», — сказал Майгуров.

«Сейчас мы понимаем, что наши мнения расходятся, поэтому мы оставляем за собой право обратиться в CAS даже после чемпионата мира, если мы ни к чему не придем», — добавил он.

Глава СБР заметил, что санкции WADA будут распространяться еще на летний чемпионат мира, потому обращение в CAS в любом случае будет иметь смысл. «Но это еще и дело принципа», — сказал он.

По информации Майгурова, IBU не согласовал свои решения в отношении российской команды с CAS и WADA. «С CAS они этот вопрос согласовывать не могли, этот вопрос они могли обсуждать с Международным олимпийским комитетом (МОК) и с WADA. Но, по нашей информации, WADA и МОК придерживаются нашей позиции. Возьмите прошедший гандбольный чемпионат мира. Или чемпионат мира по конькобежному спорту, где сейчас тоже согласовали цветной логотип. В лыжах тоже цветная эмблема», — заметил он.

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