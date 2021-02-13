Майгуров объяснил желание оспорить в суде ограничения на чемпионате мира по биатлону

СБР на этой неделе направил официальное письмо руководству IBU, в котором выразил свое несогласие с ограничением на использование во время чемпионата мира официального названия и цветного логотипа организации в модифицированном виде — без изображения цветов российского триколора. В организации считают, что руководство IBU в своих требованиях выходит за рамки предписаний решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) к российскому спорту.

«Первое письмо мы направили еще в начале января. IBU долго думал, советовался, видимо, правильно читал решение CAS. Этот вопрос обсуждал исполком IBU, потом мы встречались для обсуждения этой темы в Антхольце, и после этого они еще раз собрали исполком и выпустили пресс-релиз. Нас их позиция не устроила, мы провели консультации с Олимпийским комитетом России и потом начали общаться в форме официальных писем. Нынешнее письмо стало уже третьим. Они берут время на ответ, но на последнее письмо нам не ответили», — сказал Майгуров.

«Сейчас мы понимаем, что наши мнения расходятся, поэтому мы оставляем за собой право обратиться в CAS даже после чемпионата мира, если мы ни к чему не придем», — добавил он.

Глава СБР заметил, что санкции WADA будут распространяться еще на летний чемпионат мира, потому обращение в CAS в любом случае будет иметь смысл. «Но это еще и дело принципа», — сказал он.