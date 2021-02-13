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18:25 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская биатлонистка Анна Сола выиграла бронзу в спринте на ЧМ в Словении

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Анна Сола выиграла бронзу в спринтерской гонке на чемпионате мира в Поклюке (Словения), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Дистанцию в 7,5 км с двумя огневыми рубежами Анна Сола преодолела на 14,4 сек. медленнее победительницы из Норвегии Тириль Экхофф, при этом не допустив промахов на стрельбе.

Скандинавская спортсменка, ставшая чемпионкой мира в данной дисциплине, показала на финише время 21 мин. 18,7 сек., также, как и белоруска, стреляя без ошибок. Серебро на счету француженки Анаис Шевалье-Буше (отставание 12,0 сек., 1 промах).

Что касается остальных белорусок, то Динара Алимбекова заняла 40-е место (отставание 2 мин. 06,5 сек., 3 промаха). Елена Кручинкина финишировала 49-й (отставание 2 мин. 23,0 сек., 3 промаха). Ирина Кривко завершила гонку на 75-й позиции в итоговом протоколе (отставание 3 мин. 20,7 сек., 4 промаха). Всего стартовали 99 биатлонисток.

Завтра в программе чемпионата мира по биатлону в Поклюке значатся гонки преследования у мужчин и женщин.

  • 1
    Тирил Экхофф
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Анаис Шевалье-Буше
    Франция
    Франция
  • 3
    Анна Сола
    Беларусь
    Беларусь
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