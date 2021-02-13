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18:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Когда работаю стоя, меня просто трясет». Российская биатлонистка Миронова объяснила неудачи на ЧМ

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала свое неудачное выступление в спринтерской гонке на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

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Источник: Спорт-Экспресс

«Не получилось все сегодня, начиная с лежки, и заканчивая четырьмя кругами на стрельбе стоя. Никак не могу это прокомментировать, вообще никак. Потому что… просто не могу это прокомментировать. Перед гонкой абсолютно ничего не предполагало такого, все было в порядке. Наверное, на протяжении последних пяти дней все было не так, как до этого. Возможно, горы повлияли на меня так, что я нахожусь именно в таком стрелковом состоянии», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Спортсменка заявила, что причина плохой стрельбы не заключается в психологии.

«Проблема точно не в голове. Когда я работаю стоя, меня просто трясет, винтовка не останавливается в мишени. По организму идет тремор, я не могу ничего с этим сделать. Это именно стрельба стоя, что касается стрельбы лежа — сегодня была ветреная обстановка. Что делать дальше? Не знаю, тренерам решать, что делать и что будет дальше. На самом деле, в этом сезоне я спокойно отношусь к своим поражениям и думаю, что спокойно переживу это, не загоню себя в какой-то угол. Как я всегда говорю: «Не получилось сегодня — получится завтра. Не завтра — значит, через неделю или месяц», — добавила биатлонистка.

Миронова допустила шесть промахов (2+4) на двух огневых рубежах и заняла 64-е место по итогам спринта. Спортсменка не смогла отобраться в гонку преследования, которая пройдет в воскресенье, 14 февраля.

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