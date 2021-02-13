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18:39 (мск), источник: Sport24

Аликин — о женском спринте на ЧМ: Ничего хорошего не увидел. Одна Казакевич справилась

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал результаты женской спринтерской гонки на чемпионате мира в словенской Поклюке.

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Лучшая из россиянок, Ирина Казакевич, заняла 19-е место. Ульяна Кайшева финишировала 36-й, Евгения Павлова — 51-й, а Светлана Миронова — 64-й.

«Ничего хорошего я не увидел: ни хода, ни стрельбы. Одна Казакевич справилась, но ей повезло с ветром, она пришла и спокойно отстреляла. Некоторые спортсменки долго пережидали ветер на рубеже, у Ирины условия были лучше.

Надо шевелить ногами, это же спринт. Думаю, неправильно было выбрано место для подготовки, да и летом надо было готовиться не так. Очень большой проигрыш ногами, даже у Мироновой.

Пусть Шашилов разбирается, как теперь вынимать Миронову из этой психологической ямы. Конечно, поддержать надо, должен состояться личной разговор со спортсменом, — сказал Аликин в беседе с корреспондентом Sport24 Михаилом Можаровским.

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