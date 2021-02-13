Аликин — о женском спринте на ЧМ: Ничего хорошего не увидел. Одна Казакевич справилась

Лучшая из россиянок, Ирина Казакевич, заняла 19-е место. Ульяна Кайшева финишировала 36-й, Евгения Павлова — 51-й, а Светлана Миронова — 64-й.

«Ничего хорошего я не увидел: ни хода, ни стрельбы. Одна Казакевич справилась, но ей повезло с ветром, она пришла и спокойно отстреляла. Некоторые спортсменки долго пережидали ветер на рубеже, у Ирины условия были лучше.

Надо шевелить ногами, это же спринт. Думаю, неправильно было выбрано место для подготовки, да и летом надо было готовиться не так. Очень большой проигрыш ногами, даже у Мироновой.