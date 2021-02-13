Новый позор русских биатлонистов на ЧМ. Что произошло?
Лучшая из наших Казакевич — 19-я.
Лучшая из наших Казакевич — 19-я.
Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева и Ирина Казакевич — наш состав на женский спринт.
Вот только фокус нужно было сосредотачивать не на этом, а на Мироновой, которой повесили на шею медаль еще до старта чемпионата мира. Оказалось, что зря.
До появления на дистанции фаворитов гонки о себе напомнила Дениз Херрман. Она была лучшей на первых километрах, а после точной лежки стала промежуточным лидером. Ингрид Тандревольд тоже справилась на рубеже, но проигрывала ей аж 20 секунд. Все встало на свои места, когда на стрельбище появились Марте Улсбю Ройселанн (победила в прошлом году) и Тириль Экхофф. Обе здорово отстреляли и уступали немке 3−5 секунд.
На отметке 4,1 километра Ройселанн смогла обойти Херрман, а вот Экхофф осталась при своих. Тем не менее Тириль все воздалось на стойке, потому что ее соперницам не удалось обойтись без промахов. Так норвежка вышла в лидеры. Сместить ее оттуда могла пока лишь Анаис
Пыталась штурмовать позиции Экхофф и быстроногая Анна Сола. Белоруска уже успела пошуметь в этом сезоне, когда выдавала лучший ход в гонках, и вот заявила о себе в Поклюке. После лежки Сола уступала
Но это же медаль! Кстати, ее мы пророчили Анне буквально сегодня.
Многие ждали, что Миронова сможет стать следующей, кто заставит тройку лидеров понервничать, но нет. Россиянке действительно рано предрекли медаль на этом чемпионате мира. Светлана не только попала в порыв на стартовом огневом рубеже (2 промаха), оказалось, что она сейчас не может стрелять стоя. После гонки Миронова заявила, что ее просто трясет, и она не может ничего сделать. А это уже проблемы с подготовкой. И судя по ходу девушек, они все не готовы к ЧМ. Миронова же в итоге промазала 6 раз. В гонке преследования ее не увидим.
У Павловой также были проблемы повсюду: 2 промаха и полторы минуты проигрыша
Кайшева и Казакевич, стартовавшие в последней группе, слегка порадовали итоговыми позициями, особенно Ирина. Ульяна лишила себя возможности быть высоко уже после лежки (два промаха), но заехала в топ-40. Ирина претендовала на попадание в топ-10. Было видно, что ход у нее не самый лучший, она слишком долго не соревновалась, но положение спасала стрельба. Не промахнись она на стойке заключительным выстрелом, точно оказалась бы очень высоко, а так заняла 19-е место. Правда, на фоне всех остальных, это космос. Вряд ли теперь
Бороться в пасьюте Казакевич, Кайшевой и Павловой будет практически не за что. Если только