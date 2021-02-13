Новый позор русских биатлонистов на ЧМ. Что произошло?

Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева и Ирина Казакевич — наш состав на женский спринт. Из-за присутствия там Казакевич, которая круто начала сезон, а потом заболела и фактически не выступала на Кубке мира, он вызвал много недовольств. Фанаты решили, что ее поставили по блату из-за Михаила Шашилова, который является не только тренером женской сборной, но и лично Казакевич. Все требовали включения в состав Татьяны Акимовой.

Вот только фокус нужно было сосредотачивать не на этом, а на Мироновой, которой повесили на шею медаль еще до старта чемпионата мира. Оказалось, что зря.

До появления на дистанции фаворитов гонки о себе напомнила Дениз Херрман. Она была лучшей на первых километрах, а после точной лежки стала промежуточным лидером. Ингрид Тандревольд тоже справилась на рубеже, но проигрывала ей аж 20 секунд. Все встало на свои места, когда на стрельбище появились Марте Улсбю Ройселанн (победила в прошлом году) и Тириль Экхофф. Обе здорово отстреляли и уступали немке 3−5 секунд.

На отметке 4,1 километра Ройселанн смогла обойти Херрман, а вот Экхофф осталась при своих. Тем не менее Тириль все воздалось на стойке, потому что ее соперницам не удалось обойтись без промахов. Так норвежка вышла в лидеры. Сместить ее оттуда могла пока лишь Анаис Шевалье-Буше, которая была лучшей после первого рубежа. Француженка подходила с внушительным запасом к заключительной стрельбе, но один промах лишил ее возможности побороться за победу. Шевалье-Буше уступила норвежке на финише 12 секунд.

Пыталась штурмовать позиции Экхофф и быстроногая Анна Сола. Белоруска уже успела пошуметь в этом сезоне, когда выдавала лучший ход в гонках, и вот заявила о себе в Поклюке. После лежки Сола уступала Шевалье-Буше 7,5 секунд, а точная стойка вывела ее в лидеры. Она выигрывала у Экхофф 0,4 секунды. Это была заявка на победу. Для успеха оставалась мощно провести заключительный круг. Если бы не коварные горы, Соле было чуть проще, а так она, увы, столкнулась с западением скорости. На финише белоруска проиграла не только Экхофф, но и Шевалье-Буше.

Но это же медаль! Кстати, ее мы пророчили Анне буквально сегодня.

Многие ждали, что Миронова сможет стать следующей, кто заставит тройку лидеров понервничать, но нет. Россиянке действительно рано предрекли медаль на этом чемпионате мира. Светлана не только попала в порыв на стартовом огневом рубеже (2 промаха), оказалось, что она сейчас не может стрелять стоя. После гонки Миронова заявила, что ее просто трясет, и она не может ничего сделать. А это уже проблемы с подготовкой. И судя по ходу девушек, они все не готовы к ЧМ. Миронова же в итоге промазала 6 раз. В гонке преследования ее не увидим.

У Павловой также были проблемы повсюду: 2 промаха и полторы минуты проигрыша Шевалье-Буше. А на финише обошла всего лишь пару секунд Алину Стремоус из Молдавии, которая когда-то выступала за нашу страну, но не проходила ни в какой состав, а теперь оказывается не хуже Павловой.

Кайшева и Казакевич, стартовавшие в последней группе, слегка порадовали итоговыми позициями, особенно Ирина. Ульяна лишила себя возможности быть высоко уже после лежки (два промаха), но заехала в топ-40. Ирина претендовала на попадание в топ-10. Было видно, что ход у нее не самый лучший, она слишком долго не соревновалась, но положение спасала стрельба. Не промахнись она на стойке заключительным выстрелом, точно оказалась бы очень высоко, а так заняла 19-е место. Правда, на фоне всех остальных, это космос. Вряд ли теперь кто-то сможет обвинить Шашилова в неправильном выборе. Зато его запросто можно обвинить во многом другом. Например, в общем провале сборной. Те же самые вопросы стоит задавать и Польховскому.