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14 февраля, источник: Sport24

Француз показал, как выглядит биатлон будущего

У России после четырех гонок 0 медалей.

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Несмотря на попытку Эдуарда Латыпова взять медаль в спринте, мужская сборная выступила там неудачно. Повезло лишь в том, что и соперники не блистали, поэтому в пасьюте у всех были плотные результаты. Латыпов стартовал, уступая Мартину Понсилуоме 33 секунды, Матвей Елисеев — чуть больше минуты, Александр Логинов — 1.15, а Антон Бабиков — 2.06. Шансы на успех были. Оставалось только не ошибаться на рубеже.

Понсилуома попытался увеличить свой отрыв от Эмильена Жаклена и Симона Дестье, но был наказан двумя штрафными кругами. Это позволило выйти французам в лидеры после лежки. Вплотную к ним приблизились Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бе и Йоханнес Дале. Чуть поодаль были Себастьян Самуэльссон и Эдуард Латыпов. Больше из россиян совладать со стрельбой никто не смог. Елисеев промазал трижды, Бабиков — дважды, а у Логинова случилось одно непопадание. Это сразу же лишило их шансов на борьбу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жаклен и Бе решили, что нет никакого смысла тащить на себе соперников и уже на отметке 3,3 километра начали свой побег. Он оказался успешным, потому что тот же Латыпов уступал ко второй лежке почти 30 секунд (было 22). Столько же осталось и после очередной точной стрельбы. Когда россиянин закончил свою работу, Бе успел пробежать штрафной круг и уйти в погоню за Жакленом даже раньше Эдуарда. Радовало только то, что Латыпов уверенно, замыкал топ-6. Дальше соперники уступали французу уже больше минуты.

Приблизиться Бе и компании, где были Самуэльссон, Легрейд и Дестье, к Жаклену не удалось. Француз то и дело наращивал скорость. Это было хорошо видно по отставанию Латыпова. С каждым новым отталкиванием он проигрывал все больше и больше, что не позволяло вклиниться в группу преследователей. И не позволило, потому что промах на стойке сделал это невозможным.

Эдуард уступал минуту и потерял шанс на борьбу за медаль. А вот у скандинавов и Дестье, несмотря на ошибки, он все еще был.

Жаклен со своим запасом мог позволить даже штрафной круг, но не даже не задумывался о таком развитии событий. Он быстро и точно отстрелял, убежав подтверждать прошлогоднее чемпионство в этом виде. Из четверки претендентов на оставшиеся места на подиуме зарубились лишь Бе и Самуэльссон. Вот только парни были так выхолощены, что и не пытались убегать друг от друга. Все решил заключительный спуск перед выходом на финиш. Там шведу удалось выйти вперед. Будь Бе чуть более свежим, обязательно включил свой мощный спринт, но в этот раз даже не попытался. Норвежец отдал серебро без боя.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что же касается россиян, Латыпов зашел еще на один штрафной круг и из-за этого не смог финишировать в топ-6. У Эдуарда сегодня только 7-е место. И даже оно заставляет радоваться. Выше биатлонист еще никогда не поднимался. Логинов — 16-й, Елисеев — 17-й. Если бы стреляли хорошо, не только боролись за медали, но и помогли Латыпову, который всю гонку шел без напарников. Пасьют же у Бабикова совсем не получился — 56-й (6 промахов).

В Поклюке прошло всего лишь три гонки и вопросов пока нет только к Латыпову, который хотя бы борется. Интересно, что делали все остальные на сборе перед чемпионатом мира?

  • 1
    Эмильян Жаклен
    Франция
    Франция
  • 2
    Себастьян Самуэльссон
    Швеция
    Швеция
  • 3
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
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