Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла гонку преследования на чемпионате мира

Спортсменка на дистанции 10 км показала результат 30 минут 38,1 секунды, допустив на четырех огневых рубежах два промаха. Второй финишировала австрийка Лиза Тереза Хаузер (отставание 17,3 секунды; 1 промах), третьей стала француженка Анаис Шевалье-Буше (+33,0; 2). Для Экхофф эта победа стала третьей в трех гонках текущего чемпионата мира. Ранее она поучаствовала в победе сборной Норвегии в смешанной эстафете, а также стала первой в спринте. Всего в ее активе девять золотых медалей чемпионатов мира.

Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, занявшая 23-е место (+2.45,7; 3), Ульяна Кайшева пришла к финишу 29-й (+3.08,0; 3), Евгения Павлова — 40-й (+3.40,6; 3). Вступившие в силу в декабре двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) ввели запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна. В Поклюке российские биатлонисты выступают в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР), для ее обозначения можно использовать только английскую аббревиатуру национальной федерации — RBU (Russian Biathlon Union). Вместо российского триколора на флаге изображен монохромный логотип СБР.

Экхофф укрепила лидерство в общем зачете Кубка мира, в ее активе 737 очков. Второе место занимает ее соотечественница Марте Рёйселанн (695), третье — шведка Ханна Эберг. Россиянка Светлана Миронова идет 20-й (276), Кайшева — 25-й (230), Павлова — 29-й (190), Казакевич — 32-й (169), Лариса Куклина — 41-й (121), Тамара Воронина — 65-й (28), Татьяна Акимова — 71-й (20), Анастасия Гореева — 72-й (17).

В зачете гонок преследования лидирующая тройка выглядит также — Экхофф (264), Рёйселанн (236), Эберг (207). Казакевич — 22-я (74), Миронова — 23-я (70), Кайшева — 34-я (48), Павлова — 35-я (47), Куклина — 40-я (34), Акимова — 55-я (12).