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18:14 (мск), источник: ТАСС

Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла гонку преследования на чемпионате мира

БЛЕД /Словения/, 14 февраля. /ТАСС/. Норвежка Тириль Экхофф заняла первое место в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка на дистанции 10 км показала результат 30 минут 38,1 секунды, допустив на четырех огневых рубежах два промаха. Второй финишировала австрийка Лиза Тереза Хаузер (отставание 17,3 секунды; 1 промах), третьей стала француженка Анаис Шевалье-Буше (+33,0; 2). Для Экхофф эта победа стала третьей в трех гонках текущего чемпионата мира. Ранее она поучаствовала в победе сборной Норвегии в смешанной эстафете, а также стала первой в спринте. Всего в ее активе девять золотых медалей чемпионатов мира.

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Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, занявшая 23-е место (+2.45,7; 3), Ульяна Кайшева пришла к финишу 29-й (+3.08,0; 3), Евгения Павлова — 40-й (+3.40,6; 3). Вступившие в силу в декабре двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) ввели запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна. В Поклюке российские биатлонисты выступают в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР), для ее обозначения можно использовать только английскую аббревиатуру национальной федерации — RBU (Russian Biathlon Union). Вместо российского триколора на флаге изображен монохромный логотип СБР.

Экхофф укрепила лидерство в общем зачете Кубка мира, в ее активе 737 очков. Второе место занимает ее соотечественница Марте Рёйселанн (695), третье — шведка Ханна Эберг. Россиянка Светлана Миронова идет 20-й (276), Кайшева — 25-й (230), Павлова — 29-й (190), Казакевич — 32-й (169), Лариса Куклина — 41-й (121), Тамара Воронина — 65-й (28), Татьяна Акимова — 71-й (20), Анастасия Гореева — 72-й (17).

В зачете гонок преследования лидирующая тройка выглядит также — Экхофф (264), Рёйселанн (236), Эберг (207). Казакевич — 22-я (74), Миронова — 23-я (70), Кайшева — 34-я (48), Павлова — 35-я (47), Куклина — 40-я (34), Акимова — 55-я (12).

Чемпионат мира продолжится женской индивидуальной гонкой, которая пройдет 16 февраля. Завершится турнир 21 февраля.

  • 1
    Тирил Экхофф
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Лиза Тереза Хаузер
    Австрия
    Австрия
  • 3
    Анаис Шевалье-Буше
    Франция
    Франция
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