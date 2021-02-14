Норвежка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на ЧМ по биатлону в Словении

Дистанцию в 10 км с четырьмя огневыми рубежами скандинавка, допустившая два промаха преодолела за 30 мин. 38,1 сек. Серебряную медаль завоевала австрийская спортсменка Лиза Тереза Хаузер. Она оставила не закрытой одну мишень, уступив победительнице 17,3 сек. Бронза досталась француженке Анаис Шевалье-Буше. Допустив два промаха она пришла на финиш со временем на 33 секунды хуже, чем у Тириль Экхофф.