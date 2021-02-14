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14 февраля, источник: БЕЛТА

Норвежка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на ЧМ по биатлону в Словении

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежка Тириль Экхоф выиграла гонку преследования на ЧМ по биатлону в Поклюке (Словения), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Дистанцию в 10 км с четырьмя огневыми рубежами скандинавка, допустившая два промаха преодолела за 30 мин. 38,1 сек. Серебряную медаль завоевала австрийская спортсменка Лиза Тереза Хаузер. Она оставила не закрытой одну мишень, уступив победительнице 17,3 сек. Бронза досталась француженке Анаис Шевалье-Буше. Допустив два промаха она пришла на финиш со временем на 33 секунды хуже, чем у Тириль Экхофф.

Что касается белорусок, то Динара Алимбекова стала 21-й (отставание 2 мин. 43,1 сек., 2 промаха). Анна Сола заняла 26-ю позицию в итоговом протоколе (отставание 2 мин. 59,9 сек., 8 промахов). Елена Кручинкина финишировала 49-й (отставание 4 мин. 42,1 сек., 6 промахов).

  • 1
    Тирил Экхофф
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Лиза Тереза Хаузер
    Австрия
    Австрия
  • 3
    Анаис Шевалье-Буше
    Франция
    Франция
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