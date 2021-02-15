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12:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Объяснен провал сборной России на чемпионате мира по биатлону

Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Королькевич объяснил провал команды на чемпионате мира 2021 года, который проходит в словенской Поклюке. Его слова приводит «Р-Спорт».

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Источник: РИА "Новости"

«Проблема лежит в глубокой подготовке. Всплеск появился после нового года за счет соревновательной деятельности. Если ее недостаточно, то этот пик кратковременный. Получается, спад пришел очень быстро», — заявил специалист. Он подчеркнул, что выбор места тренировочного сбора вряд ли повлиял на ситуацию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Королькевич добавил, что количество промахов на стрельбище зависит от психологии. «Думаю, что весной нужно садиться и разбирать ошибки», — заметил он. Тренер добавил, что спортсменам нужно было всем вместе готовиться к турниру, а не по отдельности.

Российские биатлонисты пока не завоевали ни одной медали на турнире. 14 февраля в гонках преследования лучшие результаты показали Эдуард Латыпов и Ирина Казакевич, занявшие седьмое и 23-е места соотвественно.

Чемпионат мира-2021 завершится 21 февраля. На 16 и 17 февраля намечены индивидуальные гонки.

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