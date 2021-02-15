Объяснен провал сборной России на чемпионате мира по биатлону

«Проблема лежит в глубокой подготовке. Всплеск появился после нового года за счет соревновательной деятельности. Если ее недостаточно, то этот пик кратковременный. Получается, спад пришел очень быстро», — заявил специалист. Он подчеркнул, что выбор места тренировочного сбора вряд ли повлиял на ситуацию.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--126fdaccf66a8278b28e" data-vnd="126fdaccf66a8278b28e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=126fdaccf66a8278b28e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Королькевич добавил, что количество промахов на стрельбище зависит от психологии. «Думаю, что весной нужно садиться и разбирать ошибки», — заметил он. Тренер добавил, что спортсменам нужно было всем вместе готовиться к турниру, а не по отдельности.

Российские биатлонисты пока не завоевали ни одной медали на турнире. 14 февраля в гонках преследования лучшие результаты показали Эдуард Латыпов и Ирина Казакевич, занявшие седьмое и 23-е места соотвественно.