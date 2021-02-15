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13:00 (мск), источник: ТАСС

Расходы Союза биатлонистов России на восстановление прав превысили €1 млн

БЛЕД /Словения/, 15 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) за два с небольшим года потратил уже более €1 млн на процесс восстановления своего полноправного членства в международной федерации. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Виктор Майгуров.

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Источник: РИА "Новости"

В сентябре 2018 года Международный союз биатлонистов (IBU) создал рабочую группу, которая должна отслеживать выполнение российской стороной 12 условий восстановления полноправного членства. Одно из них обязывает СБР возмещать IBU расходы, связанные с допинговыми расследованиями и судебными разбирательствами, расходы на внеочередные заседания исполкома и конгресса. Последний раз стороны обсуждали этот вопрос в январе во время этапа Кубка мира в Антхольце.

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«В Антхольце нам предоставили обновленную информацию по цифрам. Я не хочу их называть, но больше миллиона мы уже заплатили», — сказал Майгуров, отметив, что эта сумма не станет окончательной.

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IBU покрывает свои расходы на восстановление СБР, удерживая положенную национальной федерации компенсацию. «Раньше в течение года мы получали примерно €300−400 тысяч», — заметил глава национальной федерации.

Главным препятствием для восстановления прав СБР является отсутствие у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). В минувшем декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил РУСАДА этого статуса, признав правоту WADA в споре по делу об изменении базы данных московской лаборатории. Майгуров рассчитывает, что полноправное членство СБР в международной федерации может быть восстановлено в конце 2022 года.

СБР был ограничен в правах IBU в декабре 2017 года. Причиной послужила череда допинговых скандалов в российском спорте. Российские биатлонисты сохранили право выступать на международных соревнованиях, однако страна лишилась права проводить турниры под эгидой IBU и своих представителей в международной федерации.

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