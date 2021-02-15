Чехия разрешила провести два этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место
Восьмой и девятые этапы Кубка мира по биатлону пройдут в
Восьмой и девятые этапы Кубка мира по биатлону пройдут в
«Мы добились разрешения от главного санитарного врача Чехии на некоторые карантинные исключения для спортсменов, и теперь два этапа Кубка мира пройдут в
Чешские этапы Кубка мира пройдут с 1-го по 14-е марта в
23 ноября 2020 года IBU
13 февраля IBU объявил, что последний этап Кубка мира-2020/21 примет Эстерсунд (Швеция) вместо норвежского Осло. Этап пройдет с 15 по 21 марта.