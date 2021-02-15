Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
17Загитова и Медведева в одном кадре
20Прыжковый фестиваль на Кубке Первого канала
16:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чехия разрешила провести два этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место

Восьмой и девятые этапы Кубка мира по биатлону пройдут в Нове-Место (Чехия), сообщает пресс-служба турнира 15 февраля.

Наверх

«Мы добились разрешения от главного санитарного врача Чехии на некоторые карантинные исключения для спортсменов, и теперь два этапа Кубка мира пройдут в Нове-Место, как и планировалось. Комитет здравоохранения IBU также подтвердил данную информацию», — цитирует генерального секретаря этапа Яна Ржичку официальный сайт турнира.

Чешские этапы Кубка мира пройдут с 1-го по 14-е марта в Нове-Место.

23 ноября 2020 года IBU из-за карантинных ограничений перенес этап Кубка мира из Пекина как раз в Нове-Место.

13 февраля IBU объявил, что последний этап Кубка мира-2020/21 примет Эстерсунд (Швеция) вместо норвежского Осло. Этап пройдет с 15 по 21 марта.

Читайте также
 Самые красивые биатлонистки чемпионата мира-2021
У нее нет тренера, но она атакует топ-10 первенства страны. Удивительная история фигуристки Латушкиной
Овечкин бессилен против главного врага «Вашингтона»
Бывший футболист «Зенита» перешел в ЦСКА на правах аренды
Объяснен провал сборной России на чемпионате мира по биатлону
Футболист «Зенита» пропустит как минимум месяц из-за травмы
Норвежский футболист перешел в ЦСКА
Почему UFC может предложить Хабибу бой с другим чемпионом
Рюкзак-антидождь и другие товары для весны
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь