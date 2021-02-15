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16:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Губерниев потроллил российских биатлонисток перед гонкой чемпионата мира

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале потроллил российских биатлонисток перед гонкой чемпионата мира.

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Источник: РИА "Новости"

«Команда наша женская биатлонная интервью не дает!!! Полная концентрация на завтрашней гонке!!! Чую, заплачет Тириль Экхофф!!!» — написал он. В следующем сообщении он добавил, что в команде «накаленная обстановка».

Ранее 15 февраля бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Королькевич объяснил провал команды на чемпионате мира 2021 года, который проходит в словенской Поклюке. Он подчеркнул, что выбор места тренировочного сбора вряд ли повлиял на ситуацию.

Российские биатлонистки пока не завоевали ни одной медали на турнире. 14 февраля в гонке преследования лучший результат показала Ирина Казакевич, занявшая 23-е место. Норвежка Экхофф стала чемпионкой.

Чемпионат мира-2021 завершится 21 февраля. На 16 февраля намечена женская индивидуальная гонка.

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