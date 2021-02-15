«Все будет хорошо»: Губерниев рассказал об ожиданиях от индивидуальных гонок
Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об ожиданиях от индивидуальных гонок на чемпионате мира по биатлону.
Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об ожиданиях от индивидуальных гонок на чемпионате мира по биатлону.
«Знаете, после воскресных пасьютов не стал ничего писать. Понятно, что сборная неудачно стартовала. И кроме Латыпова и Казакевич все остальные не в форме. Если мы с самого начала не подготовились, то история показывает, что в индивидуальных гонках и эстафетах (хотя до эстафет надо еще дожить) все может быть совсем неплохо. Надеюсь, тренеры все свои косяки знают, спортсмены соберутся и покажут результат. С верой в российскую команду, с верой в тренерский штаб. Все будет хорошо», — сказал Губерниев в
Женская индивидуалка пройдет на чемпионате мира в Поклюке 16 февраля, мужская — 17 февраля.