«Все будет хорошо»: Губерниев рассказал об ожиданиях от индивидуальных гонок

«Знаете, после воскресных пасьютов не стал ничего писать. Понятно, что сборная неудачно стартовала. И кроме Латыпова и Казакевич все остальные не в форме. Если мы с самого начала не подготовились, то история показывает, что в индивидуальных гонках и эстафетах (хотя до эстафет надо еще дожить) все может быть совсем неплохо. Надеюсь, тренеры все свои косяки знают, спортсмены соберутся и покажут результат. С верой в российскую команду, с верой в тренерский штаб. Все будет хорошо», — сказал Губерниев в Telegram-канале.