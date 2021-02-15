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15 февраля, источник: Спорт-Экспресс

«Все будет хорошо»: Губерниев рассказал об ожиданиях от индивидуальных гонок

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об ожиданиях от индивидуальных гонок на чемпионате мира по биатлону.

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«Знаете, после воскресных пасьютов не стал ничего писать. Понятно, что сборная неудачно стартовала. И кроме Латыпова и Казакевич все остальные не в форме. Если мы с самого начала не подготовились, то история показывает, что в индивидуальных гонках и эстафетах (хотя до эстафет надо еще дожить) все может быть совсем неплохо. Надеюсь, тренеры все свои косяки знают, спортсмены соберутся и покажут результат. С верой в российскую команду, с верой в тренерский штаб. Все будет хорошо», — сказал Губерниев в Telegram-канале.

Женская индивидуалка пройдет на чемпионате мира в Поклюке 16 февраля, мужская — 17 февраля.

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