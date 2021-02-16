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16:50 (мск), источник: Sport24

Первая нестыдная гонка сборной России на ЧМ по биатлону: как это было

Мироновой спасибо и за пятое место.

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Индвидуальная гонка на ЧМ — едва ли не последний шанс для россиянок урвать личную медаль. Попадание в масс-старт под сомнением. Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Татьяна Акимова и Светлана Миронова — очередной состав, который вызвал недовольство у болельщиков. Все из-за Мироновой, которая пока не показала и половины своих возможностей на чемпионате мира в Поклюке. У нее случилось два штрафных круга в смешанной эстафете и провал в спринте (не попала в пасьют).

В любой другой ситуации Михаил Шашилов явно бы заменил ее на кого-то другого, но здесь решил не отходить от изначального плана. Из-за этого обычно скучная индивидуальная гонка стала по-настоящему интригующей. Ведь всем было интересно, оправдает ли тренерское доверие Миронова или снова провалится.

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В стартовую группу от России попала Ульяна Кайшева. И уже первые километры в ее исполнении вогнали в депрессию — проигрыш Анне Соле из Белоруссии больше 20 секунд. Это был худший результат среди всех, кто успел стартовать к тому моменту. На первом рубеже Ульяна допустила один промах и сразу проиграла полторы минуты Луцие Харватовой, которая являлась лидером после лежки. Дальше все было не так плохо, но если бы не еще одна ошибка на заключительной стойке, Кайшева могла попасть в топ-10. А так… И стрельба не топовая, и ход даже не в топ-40.

Харватова, кстати, быстро отказалась от желания что-то выиграть. Да в этом никто не сомневался — стреляет она ужасающе. Ее обошли Динара Алимбекова, Лиза Тереза Хаузер и Ханна Эберг. Норвежкам же после двух рубежей так и не удалось затесаться в этот топ: Тириль Экхофф не справилась с собой и ветром, а Марте Улсбю Ройселанн даже с идеальной стрельбой уступала шведке ходом 23 секунды. У нас же на дистанции показалась Акимова, но у нее гонка тоже не задалась сразу (промах на лежке). На финише Татьяна с двумя непопаданиями проиграла Экхофф (4 промаха) 20 секунд.

Акимова стала худшей из наших в индивидуалке, но при этом крепко попала в очковую зону — 29-е место. Для дебюта на ЧМ — окей. Но место в эстафете под вопросом.

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К экватору гонки в лидерах остались Хаузер, Эберг, Маркета Давидова и Ида Лиен. Шведка, к слову, не теряла шансов на медаль, имея промах, который допустила на стойке. Все остальные пока не ошибались, несмотря на ветреную обстановку на рубеже. Не выдержали соперницы только на заключительной стойке. Хаузер пальнула мимо дважды, столько же промахов сделала и Лиен. Зато все получилось у Эберг. Вот только спокойной она быть не могла. Уж слишком здорово шла Давидова. Шведка это понимала, поэтому не спешила уходить с финиша, наблюдая за стрельбой соперницы.

Чешка закрыла все мишени, к несчастью для Эберг. Она все прекрасно понимала, поэтому лишь улыбнулась и ушла ждать окончания гонки. С рубежа Давидова вышла с 28-секундным преимуществом. Для победы оставалось не провалиться на заключительном круге. Маркета не только не проиграла ей, но и на отметке 14,1 километра даже чуть увеличила свой отрыв. Чешка уверенно сместила Эберг с первого места, а также оттеснила Хаузер на третью позицию (позже австрийка лишилась медали — постаралась Ингрид Тандревольд). А ведь в спринте и пасьюте Маркета даже в топ-30 не попала. А тут такой мощный камбэк. Первое золото в карьере.

Тут уже можно было бы сворачиваться и раздавать девушкам медали, но интригу в гонке внес тот персонаж, на которого в здравом уме никто и не ставил — Миронова.

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Миронова выдала не самый топовый разгон, но это было не так и важно. Главное — стрельба. После лежки Светлана уступала 16 секунд Харватовой, а после стойки — 21 Эберг. Для борьбы с Давидовой Светлане нельзя было промахиваться. Верилось в это мало. Так оно, увы, и вышло. На второй лежке россиянка ошиблась. Тем не менее шансы на медаль все еще сохранялись. Для того, чтобы обойти Тандревольд нужно было собраться на стойке. Ее там, вроде бы, не трясло, как обычно, но промах все равно не заставил себя ждать. Несмотря на это Мироновой удалось показать лучший результат сборной в личных гонках — 5-е место. Попадание в «цветы». Это пока лучший результат для России в Поклюке.

Шашилов, как и в случае с Ириной Казакевич, снова не ошибся со своим выбором. А Светлана же показала, что умеет собираться в стрессовых ситуациях. После провала в спринте казалось, что таких чудес не бывает. И теперь Миронова наверняка выступит в масс-старте (здесь еще нужно посчитать все очки). Сегодняшним выступлением она, похоже, заслужила еще один шанс.

Если говорить о выступлении всей нашей четверки, результаты приличные. Девушки смогли заехать в топ-30. Куклина с одним промахом финишировала 14-й, Кайшева стала 24-й, а Акимова — 29-й. В общем, все вышло так, как и должно было. Над эстафетным составом тренерам теперь придется подумать. Хорошо, что хотя бы кандидатура Мироновой больше не вызывает вопросов. Она все всем доказала.

  • 1
    Маркета Давидова
    Чехия
    Чехия
  • 2
    Ханна Эберг
    Швеция
    Швеция
  • 3
    Ингрид Таннреволь
    Норвегия
    Норвегия
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