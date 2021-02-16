Первая нестыдная гонка сборной России на ЧМ по биатлону: как это было
Мироновой спасибо и за пятое место.
Мироновой спасибо и за пятое место.
Индвидуальная гонка на ЧМ — едва ли не последний шанс для россиянок урвать личную медаль. Попадание в
В любой другой ситуации Михаил Шашилов явно бы заменил ее на
В стартовую группу от России попала Ульяна Кайшева. И уже первые километры в ее исполнении вогнали в депрессию — проигрыш Анне Соле из Белоруссии больше 20 секунд. Это был худший результат среди всех, кто успел стартовать к тому моменту. На первом рубеже Ульяна допустила один промах и сразу проиграла полторы минуты Луцие Харватовой, которая являлась лидером после лежки. Дальше все было не так плохо, но если бы не еще одна ошибка на заключительной стойке, Кайшева могла попасть в топ-10. А так… И стрельба не топовая, и ход даже не в топ-40.
Харватова, кстати, быстро отказалась от желания
Акимова стала худшей из наших в индивидуалке, но при этом крепко попала в очковую зону — 29-е место. Для дебюта на ЧМ — окей. Но место в эстафете под вопросом.
К экватору гонки в лидерах остались Хаузер, Эберг, Маркета Давидова и Ида Лиен. Шведка, к слову, не теряла шансов на медаль, имея промах, который допустила на стойке. Все остальные пока не ошибались, несмотря на ветреную обстановку на рубеже. Не выдержали соперницы только на заключительной стойке. Хаузер пальнула мимо дважды, столько же промахов сделала и Лиен. Зато все получилось у Эберг. Вот только спокойной она быть не могла. Уж слишком здорово шла Давидова. Шведка это понимала, поэтому не спешила уходить с финиша, наблюдая за стрельбой соперницы.
Чешка закрыла все мишени, к несчастью для Эберг. Она все прекрасно понимала, поэтому лишь улыбнулась и ушла ждать окончания гонки. С рубежа Давидова вышла с 28-секундным преимуществом. Для победы оставалось не провалиться на заключительном круге. Маркета не только не проиграла ей, но и на отметке 14,1 километра даже чуть увеличила свой отрыв. Чешка уверенно сместила Эберг с первого места, а также оттеснила Хаузер на третью позицию (позже австрийка лишилась медали — постаралась Ингрид Тандревольд). А ведь в спринте и пасьюте Маркета даже в топ-30 не попала. А тут такой мощный камбэк. Первое золото в карьере.
Тут уже можно было бы сворачиваться и раздавать девушкам медали, но интригу в гонке внес тот персонаж, на которого в здравом уме никто и не ставил — Миронова.
Миронова выдала не самый топовый разгон, но это было не так и важно. Главное — стрельба. После лежки Светлана уступала 16 секунд Харватовой, а после стойки — 21 Эберг. Для борьбы с Давидовой Светлане нельзя было промахиваться. Верилось в это мало. Так оно, увы, и вышло. На второй лежке россиянка ошиблась. Тем не менее шансы на медаль все еще сохранялись. Для того, чтобы обойти Тандревольд нужно было собраться на стойке. Ее там, вроде бы, не трясло, как обычно, но промах все равно не заставил себя ждать. Несмотря на это Мироновой удалось показать лучший результат сборной в личных гонках — 5-е место. Попадание в «цветы». Это пока лучший результат для России в Поклюке.
Шашилов, как и в случае с Ириной Казакевич, снова не ошибся со своим выбором. А Светлана же показала, что умеет собираться в стрессовых ситуациях. После провала в спринте казалось, что таких чудес не бывает. И теперь Миронова наверняка выступит в
Если говорить о выступлении всей нашей четверки, результаты приличные. Девушки смогли заехать в топ-30. Куклина с одним промахом финишировала 14-й, Кайшева стала 24-й, а Акимова — 29-й. В общем, все вышло так, как и должно было. Над эстафетным составом тренерам теперь придется подумать. Хорошо, что хотя бы кандидатура Мироновой больше не вызывает вопросов. Она все всем доказала.