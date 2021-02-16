Первая нестыдная гонка сборной России на ЧМ по биатлону: как это было

Индвидуальная гонка на ЧМ — едва ли не последний шанс для россиянок урвать личную медаль. Попадание в масс-старт под сомнением. Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Татьяна Акимова и Светлана Миронова — очередной состав, который вызвал недовольство у болельщиков. Все из-за Мироновой, которая пока не показала и половины своих возможностей на чемпионате мира в Поклюке. У нее случилось два штрафных круга в смешанной эстафете и провал в спринте (не попала в пасьют).

В любой другой ситуации Михаил Шашилов явно бы заменил ее на кого-то другого, но здесь решил не отходить от изначального плана. Из-за этого обычно скучная индивидуальная гонка стала по-настоящему интригующей. Ведь всем было интересно, оправдает ли тренерское доверие Миронова или снова провалится.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CLE8yCfjlNe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CLE8yCfjlNe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CLE8yCfjlNe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от SVETLANA MIRONOVA (@mironova_fan)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В стартовую группу от России попала Ульяна Кайшева. И уже первые километры в ее исполнении вогнали в депрессию — проигрыш Анне Соле из Белоруссии больше 20 секунд. Это был худший результат среди всех, кто успел стартовать к тому моменту. На первом рубеже Ульяна допустила один промах и сразу проиграла полторы минуты Луцие Харватовой, которая являлась лидером после лежки. Дальше все было не так плохо, но если бы не еще одна ошибка на заключительной стойке, Кайшева могла попасть в топ-10. А так… И стрельба не топовая, и ход даже не в топ-40.

Харватова, кстати, быстро отказалась от желания что-то выиграть. Да в этом никто не сомневался — стреляет она ужасающе. Ее обошли Динара Алимбекова, Лиза Тереза Хаузер и Ханна Эберг. Норвежкам же после двух рубежей так и не удалось затесаться в этот топ: Тириль Экхофф не справилась с собой и ветром, а Марте Улсбю Ройселанн даже с идеальной стрельбой уступала шведке ходом 23 секунды. У нас же на дистанции показалась Акимова, но у нее гонка тоже не задалась сразу (промах на лежке). На финише Татьяна с двумя непопаданиями проиграла Экхофф (4 промаха) 20 секунд.

Акимова стала худшей из наших в индивидуалке, но при этом крепко попала в очковую зону — 29-е место. Для дебюта на ЧМ — окей. Но место в эстафете под вопросом.

К экватору гонки в лидерах остались Хаузер, Эберг, Маркета Давидова и Ида Лиен. Шведка, к слову, не теряла шансов на медаль, имея промах, который допустила на стойке. Все остальные пока не ошибались, несмотря на ветреную обстановку на рубеже. Не выдержали соперницы только на заключительной стойке. Хаузер пальнула мимо дважды, столько же промахов сделала и Лиен. Зато все получилось у Эберг. Вот только спокойной она быть не могла. Уж слишком здорово шла Давидова. Шведка это понимала, поэтому не спешила уходить с финиша, наблюдая за стрельбой соперницы.

Чешка закрыла все мишени, к несчастью для Эберг. Она все прекрасно понимала, поэтому лишь улыбнулась и ушла ждать окончания гонки. С рубежа Давидова вышла с 28-секундным преимуществом. Для победы оставалось не провалиться на заключительном круге. Маркета не только не проиграла ей, но и на отметке 14,1 километра даже чуть увеличила свой отрыв. Чешка уверенно сместила Эберг с первого места, а также оттеснила Хаузер на третью позицию (позже австрийка лишилась медали — постаралась Ингрид Тандревольд). А ведь в спринте и пасьюте Маркета даже в топ-30 не попала. А тут такой мощный камбэк. Первое золото в карьере.

Тут уже можно было бы сворачиваться и раздавать девушкам медали, но интригу в гонке внес тот персонаж, на которого в здравом уме никто и не ставил — Миронова.

Миронова выдала не самый топовый разгон, но это было не так и важно. Главное — стрельба. После лежки Светлана уступала 16 секунд Харватовой, а после стойки — 21 Эберг. Для борьбы с Давидовой Светлане нельзя было промахиваться. Верилось в это мало. Так оно, увы, и вышло. На второй лежке россиянка ошиблась. Тем не менее шансы на медаль все еще сохранялись. Для того, чтобы обойти Тандревольд нужно было собраться на стойке. Ее там, вроде бы, не трясло, как обычно, но промах все равно не заставил себя ждать. Несмотря на это Мироновой удалось показать лучший результат сборной в личных гонках — 5-е место. Попадание в «цветы». Это пока лучший результат для России в Поклюке.

Шашилов, как и в случае с Ириной Казакевич, снова не ошибся со своим выбором. А Светлана же показала, что умеет собираться в стрессовых ситуациях. После провала в спринте казалось, что таких чудес не бывает. И теперь Миронова наверняка выступит в масс-старте (здесь еще нужно посчитать все очки). Сегодняшним выступлением она, похоже, заслужила еще один шанс.