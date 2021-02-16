Динара Алимбекова заняла 9-е место в зачете индивидуальных гонок Кубка мира по биатлону

Олимпийская чемпионка Пхенчхана — 2018 в эстафете набрала 68 очков. Что касается остальных белорусских спортсменок, то Елена Кручинкина 29-я (40 очков), Ирина Кривко 45-я (18), Анна Сола 57-я (9). Малый хрустальный глобус, который вручается победителям в данной биатлонной дисциплине, получат сразу две спортсменки: австрийка Лиза Тереза Хаузер и итальянка Доротея Вирер набрали по 103 очка. Замкнула тройку сильнейших шведская стреляющая лыжница Анна Эберг. На счету скандинавской спортсменки 90 пунктов.