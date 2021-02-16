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18:36 (мск), источник: БЕЛТА

Динара Алимбекова заняла 9-е место в зачете индивидуальных гонок Кубка мира по биатлону

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла девятое место в зачете индивидуальных гонок Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Олимпийская чемпионка Пхенчхана — 2018 в эстафете набрала 68 очков. Что касается остальных белорусских спортсменок, то Елена Кручинкина 29-я (40 очков), Ирина Кривко 45-я (18), Анна Сола 57-я (9). Малый хрустальный глобус, который вручается победителям в данной биатлонной дисциплине, получат сразу две спортсменки: австрийка Лиза Тереза Хаузер и итальянка Доротея Вирер набрали по 103 очка. Замкнула тройку сильнейших шведская стреляющая лыжница Анна Эберг. На счету скандинавской спортсменки 90 пунктов.

Последняя, третья, в сезоне индивидуальная гонка прошла сегодня на чемпионате мира в словенской Поклюке, который также входит в зачет планетарного Кубка.

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