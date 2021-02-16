Что не поделили тренеры сборной России? Спецкор «СЭ» — о разногласиях в команде

Чемпионат мира перевалил за экватор, а медалей у российской сборной по-прежнему нет. Зато есть масса разногласий внутри команды, которые все чаще выплескиваются в публичное поле. Акимовой угробили сезон из-за неразберихи со стартами. Пятое место Светланы Мироновой в индивидуалке стало лучшим результатом российской сборной на этом чемпионате мира в личных гонках. И добыто оно было процентов на 90 благодаря тренерской мудрости Михаила Шашилова. Который, во-первых, сумел найти для спортсменки правильные слова после ужасного спринта, а во-вторых, взял на себя ответственность поставить ее, вопреки статистике, на индивидуальную гонку.

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Кто за что отвечает?

Чуть раньше мы видели такое же идеальное попадание Шашилова с кандидатурой Ирины Казакевич на спринт. А старший тренер мужчин Юрий Каминский за сезон превратил Эдуарда Латыпова из середняка в лидера команды и финишера эстафеты. Казалось бы, какие молодцы! Вот только ни в команде, ни тем более во внешнем мире наставники столь идеальных отзывов не слышат. Более того, главный тренер Валерий Польховский вступает в публичную полемику со своими же старшими тренерами по поводу выбора места для подготовки к чемпионату мира.

Татьяна Акимова не хочет отвечать на элементарный вопрос, по чьим планам она готовилась к турниру. Зато констатирует очевидное: из-за какой-то странной неразберихи ее сезон был фактически провален. Сначала непонятная командировка в Чайковский на Кубок России. Потом месяц без стартов. В итоге, когда Акимова была в отличной форме и разрывала всех на Кубке IBU, ее никуда не брали. А когда, промаявшись целый месяц без соревнований, растеряла кондиции — стартовала на чемпионате мира. Что мешало отправить Татьяну на чемпионат Европы, если решение о ее неучастии в спринте было принято заранее? Но ведь это сделал тот же самый Шашилов, который в другой ситуации проявил удивительную интуицию. Или не совсем он — но отвечать-то все равно старшему тренеру.

Если не умерить личных амбиций, ничего не выйдет

Сказать, что в нашем тренерском штабе нет единства, — это примерно как констатировать, что в Москве холодно. Отсутствие единой линии в руководстве очевидно всем, кто видел эту команду не только по телевизору. По отдельности Польховский, Шашилов, Каминский наверняка отличные специалисты. Но вместе у них не складывается.

А спортсмены считывают все эти разногласия и начинают пользоваться ими в своих интересах. Отсюда — странная самоподготовка и звонки в обход тренеров в Москву. Наши биатлонисты выживают как умеют. Тем более что опыт существования в такие вот смутные времена есть почти у всех, кроме молодежи.

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Ответ, что делать, лежит на поверхности. Если у Латыпова получается с Каминским, а у Мироновой с Казакевич — с Шашиловым, вот пусть они так и работают. Возможно, пригласив в свою группу кого-то еще — но только на добровольной основе и с условием выполнять все указания тренера. А если Татьяне Акимовой комфортней работать по планам Николая Лопухова, то почему ей нельзя сказать об этом открыто, в СМИ? Зачем ей пытаться выживать в команде, где она, по сути, чужая? Хотя ее единственная вина — в том, что оставшиеся годы спортивной карьеры она хочет провести максимально эффективно и с тем специалистом, в которого верит.

Этот путь давно уже прошли лыжники и практически кровью вывели рецепт, что делать. Нужно создать от двух до четырех тренировочных групп, лучше смешанных, с мужчинами и женщинами. Дать каждой разноплановых наставников и возможность работать так, как им нравится, без вмешательств главного тренера. А дальше — прозрачный отбор на Кубок и затем чемпионат мира. По ходу сезона наставники всех групп продолжают ездить по соревнованиям и готовить своих спортсменов. Функции старшего и главного тренера — чисто организационные.

Но для того чтобы такая схема заработала, сразу нескольким людям нужно будет умерить свои личные амбиции. А это очень непросто. Куда сложнее даже, чем закрывать мишени и быстро бегать по лыжне.