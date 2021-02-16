Что не поделили тренеры сборной России? Спецкор «СЭ» — о разногласиях в команде
Для того чтобы избежать провалов на чемпионате мира, некоторым специалистам надо умерить свои амбиции.
Для того чтобы избежать провалов на чемпионате мира, некоторым специалистам надо умерить свои амбиции.
Чемпионат мира перевалил за экватор, а медалей у российской сборной
Чуть раньше мы видели такое же идеальное попадание Шашилова с кандидатурой Ирины Казакевич на спринт. А старший тренер мужчин Юрий Каминский за сезон превратил Эдуарда Латыпова из середняка в лидера команды и финишера эстафеты. Казалось бы, какие молодцы! Вот только ни в команде, ни тем более во внешнем мире наставники столь идеальных отзывов не слышат. Более того, главный тренер Валерий Польховский вступает в публичную полемику со своими же старшими тренерами по поводу выбора места для подготовки к чемпионату мира.
Татьяна Акимова не хочет отвечать на элементарный вопрос, по чьим планам она готовилась к турниру. Зато констатирует очевидное:
Сказать, что в нашем тренерском штабе нет единства, — это примерно как констатировать, что в Москве холодно. Отсутствие единой линии в руководстве очевидно всем, кто видел эту команду не только по телевизору. По отдельности Польховский, Шашилов, Каминский наверняка отличные специалисты. Но вместе у них не складывается.
Ответ, что делать, лежит на поверхности. Если у Латыпова получается с Каминским, а у Мироновой с Казакевич — с Шашиловым, вот пусть они так и работают. Возможно, пригласив в свою группу
Этот путь давно уже прошли лыжники и практически кровью вывели рецепт, что делать. Нужно создать от двух до четырех тренировочных групп, лучше смешанных, с мужчинами и женщинами. Дать каждой разноплановых наставников и возможность работать так, как им нравится, без вмешательств главного тренера. А дальше — прозрачный отбор на Кубок и затем чемпионат мира. По ходу сезона наставники всех групп продолжают ездить по соревнованиям и готовить своих спортсменов. Функции старшего и главного тренера — чисто организационные.
Но для того чтобы такая схема заработала, сразу нескольким людям нужно будет умерить свои личные амбиции. А это очень непросто. Куда сложнее даже, чем закрывать мишени и быстро бегать по лыжне.
Наталья Марьянчик