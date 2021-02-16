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16 февраля, источник: Чемпионат.com

Кто побежит за сборную России в женской эстафете на чемпионате мира. Есть три варианта

С тремя этапами, похоже, всё понятно. Но тренерам ещё придётся поломать голову.

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Источник: РИА "Новости"

Поклонники сборной России по биатлону по-прежнему ждут первой медали команды на чемпионате мира и сходятся во мнении, что проще всего будет добыть её в женской эстафете.

В трёх женских личных гонках все шесть представительниц нашей сборной хотя бы по разу вышли на трассу и проявили себя, как смогли. И на основании этих выступлений уже можно предполагать, кто будет защищать честь команды в классической эстафете, которая пройдёт 20 февраля.

Кажется, с тремя этапами всё понятно. И тренерам осталось выбрать лишь одну спортсменку.

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Стабильность важнее риска

Для начала давайте вспомним, кто вообще выступал в эстафетах на Кубке мира — 2020/2021.

Контиолахти: Павлова, Казакевич, Миронова, Кайшева — 4-е место.
Хохфильцен: Павлова, Казакевич, Куклина, Кайшева — 8-е место.
Оберхоф: Павлова, Куклина, Миронова, Кайшева — 4-е место.
Антхольц: Павлова, Акимова, Миронова, Кайшева — 1-е место.

Даже человек, никогда не смотревший биатлон, найдёт в этих четвёрках простые закономерности. А болельщик, хорошо знакомый с работой тренеров нашей сборной, добавит, что они любят постоянство и предсказуемость. Взять и перетасовать команду просто в порядке эксперимента — явно не их стиль. Изменения случаются только если кто-то совсем уж проваливается или феерит.

Также принято считать, что первый и последний этапы — особые. Там изменения как-то совсем не приветствуются. Особенно в сборной России, где стабильность всегда предпочитают риску.

Учитывая эти соображения, нетрудно нарисовать контуры сборной России на эстафету.

С тремя этапами всё ясно

Начнём с конца. То есть с последнего этапа. Там точно будет Ульяна Кайшева — тот самый пример стабильности и полного отсутствия риска. Кайшева — проверенный эстафетный боец, который в текущем сезоне ни разу не подводил команду. Да скорости ей не хватает, особенно на фоне лидеров, но надёжность для тренеров важнее. Тут поспорить с ними трудно.

На третий этап весь сезон накатывали Миронову. Да она настреляла два круга в Контиолахти и плохо начала чемпионат мира в Поклюке. Но индивидуальная гонка показала, что проблемы Светы решаемы — она может стрелять если уж не идеально, то хотя бы без штрафных кругов. А по скорости в сборной России у неё конкуренток нет. Только Миронова может кого-то догнать и обогнать.

С первым этапом, кажется, тоже всё ясно. Конечно, Евгения Павлова ещё, может быть, побежит супермикст — мало ли что может там случиться. Но если не будет какого-то страшного провала, то стартовый этап классической эстафеты точно достанется Евгении — лучше неё, кажется никого просто нет.
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Есть три варианта

А вот со вторым этапом возможны варианты. Всего три — по числу оставшихся биатлонисток.

Есть Татьяна Акимова. Именно она бежала в золотой эстафете Антхольца. Но в индивидуальной гонке ничем не удивила — 29-е место при двух промахах и двух с лишним минутах отставания.

Есть Лариса Куклина. Она в биатлонной классике выступила лучше: заняла 14-е место с одним промахом, но ногами не намного опередила Акимову — те же две с лишним минуты на 15 км.

И есть Ирина Казакевич. Ирина в связке спринт-преследование показала самые высокие результаты в сборной России, но, если говорить прямо, скорее, не она выступила лучше всех, а просто остальные провели гонку хуже, чем могли бы. Да, Казакевич, скорее всего выступит в масс-старте, однако говорить о том, что Ирина удивляет на чемпионате мира высокими результатами, не приходится. Не проваливается — да. Хотя этого вполне может быть достаточно, чтобы попасть в эстафету. Как уже говорилось, тренерам сборной России стабильность важнее риска.

В любом случае тренерский штаб будет смотреть по готовности спортсменок в конкретный день.

Кто-то может заболеть, получить, не дай бог, травму. Но, кажется, что с тремя этапами всё понятно, а кто побежит на втором — наставникам команды ещё придётся поломать голову.

Михаил Чесалин

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