Кто побежит за сборную России в женской эстафете на чемпионате мира. Есть три варианта
С тремя этапами, похоже, всё понятно. Но тренерам ещё придётся поломать голову.
С тремя этапами, похоже, всё понятно. Но тренерам ещё придётся поломать голову.
Поклонники сборной России по биатлону
В трёх женских личных гонках все шесть представительниц нашей сборной хотя бы по разу вышли на трассу и проявили себя, как смогли. И на основании этих выступлений уже можно предполагать, кто будет защищать честь команды в классической эстафете, которая пройдёт 20 февраля.
Кажется, с тремя этапами всё понятно. И тренерам осталось выбрать лишь одну спортсменку.
Для начала давайте вспомним, кто вообще выступал в эстафетах на Кубке мира — 2020/2021.
Контиолахти: Павлова, Казакевич, Миронова, Кайшева — 4-е место.
Хохфильцен: Павлова, Казакевич, Куклина, Кайшева — 8-е место.
Оберхоф: Павлова, Куклина, Миронова, Кайшева — 4-е место.
Антхольц: Павлова, Акимова, Миронова, Кайшева — 1-е место.
Даже человек, никогда не смотревший биатлон, найдёт в этих четвёрках простые закономерности. А болельщик, хорошо знакомый с работой тренеров нашей сборной, добавит, что они любят постоянство и предсказуемость. Взять и перетасовать команду просто в порядке эксперимента — явно не их стиль. Изменения случаются только если
Учитывая эти соображения, нетрудно нарисовать контуры сборной России на эстафету.
Начнём с конца. То есть с последнего этапа. Там точно будет Ульяна Кайшева — тот самый пример стабильности и полного отсутствия риска. Кайшева — проверенный эстафетный боец, который в текущем сезоне ни разу не подводил команду. Да скорости ей не хватает, особенно на фоне лидеров, но надёжность для тренеров важнее. Тут поспорить с ними трудно.
На третий этап весь сезон накатывали Миронову. Да она настреляла два круга в Контиолахти и плохо начала чемпионат мира в Поклюке. Но индивидуальная гонка показала, что проблемы Светы решаемы — она может стрелять если уж не идеально, то хотя бы без штрафных кругов. А по скорости в сборной России у неё конкуренток нет. Только Миронова может
А вот со вторым этапом возможны варианты. Всего три — по числу оставшихся биатлонисток.
Есть Татьяна Акимова. Именно она бежала в золотой эстафете Антхольца. Но в индивидуальной гонке ничем не удивила — 29-е место при двух промахах и двух с лишним минутах отставания.
Есть Лариса Куклина. Она в биатлонной классике выступила лучше: заняла 14-е место с одним промахом, но ногами не намного опередила Акимову — те же две с лишним минуты на 15 км.
И есть Ирина Казакевич. Ирина в связке
Михаил Чесалин