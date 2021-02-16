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16 февраля, источник: Sport24

Бьорндален: Не все сборные в Европе могут похвастать такой профессиональной подготовкой биатлонистов, как в Китае

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, как проходит подготовка биатлонистов в Китае.

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Источник: РИА "Новости"

Бьорндален является тренером команды Китая.

«Человеку стараются помочь полностью развить и реализовать собственный потенциал. В национальной сборной у нас 11 ребят, но в целом команда довольно большая: пять тренеров из Европы, четыре массажиста, доктор, два переводчика. Могу с уверенностью сказать, что очень немногие европейские страны могут похвастаться столь профессиональной организацией тренировочного процесса. Во всяком случае, в Норвегии в те годы, что я тренировался сам, не было ни столь профессионального менеджмента, ни столь всеобъемлющего контроля за состоянием спортсмена, его нагрузками, статистикой, восстановлением», — цитирует норвежца RT на русском.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что китайские биатлонисты из-за запрета на поездки в Европу в период пандемии коронавируса не выступали в этапах Кубка мира сезона-2020/21.

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