Тихонов отреагировал на слова Мартена Фуркада о возможности поработать в сборной России

«Когда приглашает Губерниев, лучше не ехать! Какое отношение эти три обалдуя во в главе с ним имеют отношение к биатлону? Психологически доваливают все. Майгуров же ничего не скажет, им хоть что делай с биатлоном. В котелке пляшут на экране. Это с ума сойти, что они творят! Биатлон — военно-прикладной вид спорта и делать шоу из него могут только болваны. Разве можно себе такие вещи позволять? Уже противно всем.

Фуркаду надо платить хорошие деньги, и мы приглашаем человека, когда у нас до 2022 года нет международных стартов. Надо об этом подумать, а мы себя на позор выставляем.