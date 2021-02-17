Тихонов отреагировал на слова Мартена Фуркада о возможности поработать в сборной России

«Когда приглашает Губерниев, лучше не ехать! Какое отношение эти три обалдуя во в главе с ним имеют отношение к биатлону? Психологически доваливают все. Майгуров же ничего не скажет, им хоть что делай с биатлоном. В котелке пляшут на экране. Это с ума сойти, что они творят! Биатлон — военно-прикладной вид спорта и делать шоу из него могут только болваны. Разве можно себе такие вещи позволять? Уже противно всем.
Фуркаду надо платить хорошие деньги, и мы приглашаем человека, когда у нас до 2022 года нет международных стартов. Надо об этом подумать, а мы себя на позор выставляем.
Фуркад или кто-то, вообще неважно. Иностранцы же пробовали — нет способного и одаренного. Главное же, уметь подвести правильно к соревнованиям, а Мартен этого никогда не делал. Если и делать ему предложение, то это должны делать профессионалы и Федерация, а не этот болван Губерниев. Взял и предложил возглавить сборную. Ты хоть подумал на каких комплексах он будет ее готовить? Похоронили все в регионах, вот о чем речь. А мы делаем безголовое предложение. Хватит уже! — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Денис Николаев.