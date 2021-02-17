Немка Фойгт выиграла короткую индивидуальную гонку на Кубке IBU, россиянки не попали в топ-15
Немецкая биатлонистка Ванесса Фойгт 17 февраля выиграла короткую индивидуальную гонку на четвертом этапе Кубка IBU с словацком
Немецкая биатлонистка Ванесса Фойгт 17 февраля выиграла короткую индивидуальную гонку на четвертом этапе Кубка IBU с словацком
23-летняя спортсменка не допустила ни одного промаха и показала лучшее время — 38 минут и 52 секунды.
Второе место у ее соотечественницы Ханны Кебингер, которая при чистой стрельбе уступила Фойгт семь секунд. Третьей с одним промахом стала американка Мэйдлейн Фанеш (+26 секунд).
Лучшей среди россиянок стала Валерия Васнецова, которая с тремя неточными выстрелами финишировала 16-й. Ее проигрыш составил минуту и 42 секунды.
В короткой индивидуальной гонке спортсменки бегут 12.5 км вместо 15, и за промах наказываются 45 секундами штрафа вместо минуты.
Биатлон
Кубок IBU
Женщины
Индивидуальная гонка 12,5 км
1. Ванесса Фойгт (Германия) — 38.52,3 (0 промахов).
2. Ханна Кебингер (Германия) — отставание 6,9 (0).
3. Мэйдлейн Фанеф (США) — 26,2 (1).
16. Валерия Васнецова (Россия) — 1.42,6 (3).
19. Наталья Гербулова (Россия) — 2.12,8 (4).
22. Анастасия Егорова (Россия) — 2.42,2 (4).
24. Елизавета Каплина (Россия) — 2.48,9 (4).
44. Полина Шевнина (Россия) — 4.13,8 (4).
47. Екатерина Носкова (Россия) — 4.38,1 (7).
55. Ольга Мощенкова (Россия) — 5.29,7 (6).
69. Алина Кудисова (Россия) — 7.48,2 (10).