Немка Фойгт выиграла короткую индивидуальную гонку на Кубке IBU, россиянки не попали в топ-15

23-летняя спортсменка не допустила ни одного промаха и показала лучшее время — 38 минут и 52 секунды.

Второе место у ее соотечественницы Ханны Кебингер, которая при чистой стрельбе уступила Фойгт семь секунд. Третьей с одним промахом стала американка Мэйдлейн Фанеш (+26 секунд).

Лучшей среди россиянок стала Валерия Васнецова, которая с тремя неточными выстрелами финишировала 16-й. Ее проигрыш составил минуту и 42 секунды.

В короткой индивидуальной гонке спортсменки бегут 12.5 км вместо 15, и за промах наказываются 45 секундами штрафа вместо минуты.

Биатлон

Брезно-Осрбли (Словакия)

Кубок IBU

Женщины

Индивидуальная гонка 12,5 км

1. Ванесса Фойгт (Германия) — 38.52,3 (0 промахов).

2. Ханна Кебингер (Германия) — отставание 6,9 (0).

3. Мэйдлейн Фанеф (США) — 26,2 (1).

16. Валерия Васнецова (Россия) — 1.42,6 (3).

19. Наталья Гербулова (Россия) — 2.12,8 (4).

22. Анастасия Егорова (Россия) — 2.42,2 (4).

24. Елизавета Каплина (Россия) — 2.48,9 (4).

44. Полина Шевнина (Россия) — 4.13,8 (4).

47. Екатерина Носкова (Россия) — 4.38,1 (7).

55. Ольга Мощенкова (Россия) — 5.29,7 (6).