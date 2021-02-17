Поршнев победил в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU

Поршнев преодолел дистанцию за 39 минут 22,2 секунды, отстрелявшись чисто на огневых рубежах. Второе место занял немец Юстас Стрелов с одним промахом и отставанием 13,6 секунды. Третьим стал норвежец Эндре Стремсхейм (+15,7; два промаха).