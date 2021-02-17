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18:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Поршнев победил в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россиянин Никита Поршнев завоевал золото в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в словацком Осрблье.

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Источник: Спорт РИА Новости

Поршнев преодолел дистанцию за 39 минут 22,2 секунды, отстрелявшись чисто на огневых рубежах. Второе место занял немец Юстас Стрелов с одним промахом и отставанием 13,6 секунды. Третьим стал норвежец Эндре Стремсхейм (+15,7; два промаха).

Россиянин Семен Сучилов (+30,8; 2 промаха) занял шестое место, Кирилл Стрельцов (+1.20,3; три промаха) — 16-е, Вадим Филимонов (+2.21,8; два промаха) — 27-е, Василий Томшин (+3.06,9; четыре промаха) — 35-е, а Евгений Единов (+3.29,4; пять промахов) — 39-е.

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