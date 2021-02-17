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18:27 (мск), источник: ТАСС

Халили показал лучший результат среди российских биатлонистов на текущем чемпионате мира

БЛЕД /Словения/, 17 февраля. /ТАСС/. Норвежский биатлонист Стурла Легрейд стал победителем индивидуальной гонки на 20 км на чемпионате мира. Соревнования проходят в словенской Поклюке.

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Источник: РИА "Новости"

Он прошел дистанцию за 49 минут 27,6 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Вторым стал немец Арнд Пайффер (отставание +16,9; 0 промахов), третьим — норвежец Йоханнес Дале (+40,9; 1).

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Лучшим из россиян стал Карим Халили, занявший шестое место (+1.45,3; 0). Этот результат стал лучшим на текущем чемпионате мира для мужской российской команды, ранее Эдуард Латыпов стал седьмым в гонке преследования. Евгений Гараничев стал 16-м (+3.30,9; 2), Александр Логинов — 31-м (+4.35,0; 3), Матвей Елисеев — 61-м (+6.02,0; 3).

Легрейд стал победителем малого хрустального глобуса Кубка мира в этой дисциплине.

В четверг пройдет одиночная смешанная эстафета (сингл-микст). Чемпионат мира завершится 21 февраля.

  • 1
    Штурла Легрейд
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Арнд Пайффер
    Германия
    Германия
  • 3
    Йоханнес Дале
    Норвегия
    Норвегия
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