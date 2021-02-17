Халили показал лучший результат среди российских биатлонистов на текущем чемпионате мира

Он прошел дистанцию за 49 минут 27,6 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Вторым стал немец Арнд Пайффер (отставание +16,9; 0 промахов), третьим — норвежец Йоханнес Дале (+40,9; 1).

Латыпов и Павлова выступят в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону

Лучшим из россиян стал Карим Халили, занявший шестое место (+1.45,3; 0). Этот результат стал лучшим на текущем чемпионате мира для мужской российской команды, ранее Эдуард Латыпов стал седьмым в гонке преследования. Евгений Гараничев стал 16-м (+3.30,9; 2), Александр Логинов — 31-м (+4.35,0; 3), Матвей Елисеев — 61-м (+6.02,0; 3).