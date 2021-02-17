Стурла Хольм Легрейд из Норвегии выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону в Словении

Расстояние в 20 км с четырьмя огневыми рубежами победитель преодолел за 49 мин. 27,6 сек. При этом он ни разу не промахнулся на стрельбище. Серебро на счету немца Арнда Пайффера, который также стрелял безукоризненно, однако уступил новоиспеченному чемпиону мира 19,9 сек. Бронзовую медаль выиграл еще один норвежец Йоханнес Дале. Он не закрыл одну мишень, отстав от более удачливого соотечественника на 40,9 сек.